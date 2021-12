Panne bei Champions-League-Auslosung hat die Uefa blamiert

Essen. Wegen einer Panne muss die Champions-League-Auslosung wiederholt werden. Das ist peinlich für die Uefa – und die Begründung ebenso. Ein Kommentar

Fußballverbände haben in der Öffentlichkeit ohnehin keinen besonders guten Ruf, sie gelten wahlweise als korrupt oder inkompetent – gerne auch beides. Ausgerechnet die Uefa, sonst eigentlich der professionellste unter den Verbänden, hat mit der gründlich vermurksten Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale nun noch einmal eingezahlt auf das miese Bild. Denn bei allem Schmu in der Vergangenheit: Selten wurde auf derart offener Bühne derart offensichtlich herumdilettiert. Immerhin ging es um die Champions League, die pro Jahr rund 2,5 Milliarden Euro in die Kassen spült. Da sollte die Auslosung professioneller ablaufen als in der Wilden Liga Hintertupfingen.