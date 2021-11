Panini-Tauschbörse: Ruhrpott-Legenden kommen zu Funke

Essen Rüdiger Abramczik, Bernard Dietz, Michael Lameck und Frank Mill werden am 6. November das Funke Medienhaus besuchen. Auch Sie können dabei sein.

Die Ruhrpott-Legenden Rüdiger Abramczik (Schalke 04), Bernard Dietz (MSV Duisburg und Schalke 04), Michael Lameck (VfL Bochum) und Frank Mill (Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund) werden sich bei der großen Tauschbörse am Samstag, 6. November, im Restaurant des Funke Medienhauses selbst davon überzeugen: Die Verbindung von Fußball-Begeisterung und Sammel-Leidenschaft bei Panini-Klebebildern lässt auch heute gestandene Erwachsene gefühlt zu jungen Heranwachsenden werden. Ein volles Sammelalbum, in dem die größten Stars der Ruhrpott-Fußballs allesamt festgehalten sind, lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

Sach mal, haste schon den Klaus Fischer doppelt? Nein, ich kann aber mit Michael Zorc und Dariusz Wosz dienen. Hab’ ich schon, brauche auf jeden Fall dringend noch Michael Tönnies und Willi „Ente“ Lippens...

Sammelalbum mit unvergessenen Fußballern

Genau so können, nein: sollen sich Dialoge an diesem Samstag anhören, wenn die leidenschaftlichen Sammlerinnen und Sammler der Klebebildchen von unvergessenen Ruhrpott-Fußballern zur großen Tauschbörse zusammenkommen. „Pöhler, Typen, Zauberer“ heißt das Sammelalbum, das die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und der Reviersport in Zusammenarbeit mit dem Klartext-Verlag und Panini herausgebracht haben.

Von 10 bis 13 Uhr soll am 6. November im Restaurant des Funke Medienhauses (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen) eifrig getauscht und geklebt werden. Die ein oder andere Anekdote aus den glorreichen Tagen des Ruhrpott-Fußball wird dann hervorgekramt. In Rüdiger Abramczik, Bernard Dietz, Michael Lameck und Frank Mill schauen sogar echte Legenden des Ruhrgebiets vorbei und erinnern sich gerne an ihre Vergangenheit – als Profi und als Bildchensammler.

Achtung: Die Tauschbörse zu „Pöhler, Typen, Zauberer“ ist eine 2G-Veranstaltung, Besucherinnen und Besucher müssen entweder genesen oder geimpft sein. (ab)

