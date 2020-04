Turin. In einem Interview hat sich Oliver Bierhoff zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Fußball geäußert. Dabei übt er harte Kritik.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff skizziert am Beispiel von Nationalspieler Mario Götze die vermutlich massiven Auswirkungen der Corona-Krise auf den Profifußball. „Der Transfermarkt wird sich abkühlen. Die Preise werden sinken“, sagte der 51 Jahre alte Bierhoff der „Gazzetta dello Sport“ (Freitag). „Ein Spieler am Ende des Vertrages, nehmen wir zum Beispiel Mario Götze her, wird sich schwer tun, wieder auf die alten Zahlen zu kommen“, prophezeite Bierhoff.

Der hochdotierte Vertrag des 27 Jahre alten Götze, der 2014 in Brasilien das Siegtor für Deutschland im WM-Finale gegen Argentinien geschossen hatte, bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende an. Der Offensivspieler könnte damit ablösefrei den Verein wechseln.

Oliver Bierhoff: "Am Ende explodiert das System"

Bierhoff übte grundsätzliche Kritik an Entwicklungen im Fußball vor der Corona-Pandemie. „Bis jetzt hat es eine sehr hohe Geschwindigkeit im Fußball gegeben, man wollte immer mehr, jeder meinte stets, dass man bei jeder Veränderung immer dazugewinnen müsse. Gier war immer das oberste Prinzip. Am Ende explodiert das System.“

Die Zukunft sieht nach Ansicht des Europameisters von 1996 so aus: „Jetzt fangen wir wieder auf einem niedrigeren Level an. Wir kehren dahin zurück, wo man froh ist, einen Job zu haben, wo man sich gut fühlt, zur Arbeit gehen zu können. Das ist ein neues Glücksgefühl.“

Vertragslaufzeiten und die Transferperioden könnten angepasst werden

Seinen eigenen Gehaltsverzicht als einer der Spitzenverdiener beim DFB bezeichnete Bierhoff als „eine symbolische Geste, um ein Zeichen zu setzen“. Sich mit weniger abzufinden sei „richtig gegenüber dem Verband, den Arbeitern, den Leuten, die schuften. Man kommt mit weniger zurecht. Unser Leben ändert sich nicht.“

In Geisterspielen ohne Zuschauer im Stadion sähe der Ex-Profi das kleinste Übel, um die Ligen doch noch abzuschließen. „Ich glaube auch, dass man die Saison zu Ende spielen muss, indem man vielleicht jetzt die Spieler in den Urlaub schickt, um dann im Sommer zu spielen“, sagte Bierhoff, der während seiner Karriere lange in Italien gespielt hatte. Dann müsste man allerdings auch die Vertragslaufzeiten und die Transferperiode daran anpassen.