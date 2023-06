Ohne Schlappe gegen Kolumbien - Thiaw 15. Debütant

Frankfurt/Main - Nach einer 0:1-Pleite gegen Polen steckt die Nationalmanmnschaft in der Krise. Beim Test gegen Kolumbien kann Hansi Flick zumindest wieder auf Anführer Ilkay Gündogan zählen.

Nach einer 0:1-Pleite gegen Polen steckt die Nationalmanmnschaft in der Krise. Beim Test gegen Kolumbien kann Hansi Flick zumindest wieder auf Anführer Ilkay Gündogan zählen.

Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem 0:1 in Polen seit drei Spielen sieglos. Der letzte Erfolg war das 2:0 zum Jahresauftakt in Mainz gegen Peru. Vor dem abschließenden Test am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien stehen 578 Siege, 208 Unentschieden und 215 Niederlagen in der DFB-Bilanz.

Bundestrainer: Die Ergebniskurve von Hansi Flick zeigt weiter abwärts. In den 23 Länderspielen unter seiner Leitung gab es zwölf Siege, sieben Remis und vier Niederlagen. An seinen Bundestrainer-Startrekord von acht Siegen konnte der 58-Jährige aber nicht anknüpfen. In den vergangenen 15 Länderspielen gab es nur noch vier Siege.

Kolumbien: Die kolumbianische Auswahl steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 17, drei Plätze hinter dem DFB-Team - aber deutlich vor den beiden vorangegangenen deutschen Testspielgegnern Ukraine (Platz 30) und Polen (23). In der Arena auf Schalke kommt es zum fünften Vergleich mit den Südamerikanern. In der Bilanz stehen aus deutscher Sicht zwei Siege und zwei Unentschieden. Die letzte Partie gegen Kolumbien liegt 18 Jahre zurück. Kurz vor der WM 2006 gab es in Mönchengladbach nach Toren von Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger und Tim Borowski ein 3:0 für das Team von Bundestrainer Jürgen Klinsmann.

Kader: Ilkay Gündogan soll nach dem Champions-League-Sieg mit Manchester City in seiner Heimatstadt in der Startelf auflaufen und das DFB-Team in seinem 67. Länderspiel im Mittelfeld anführen. Gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) hatte der 32-Jährige nicht gespielt. Erfahrenster Akteur in Hansi Flicks Kader ist Bayern-Profi Joshua Kimmich, der vor seinem 79. Einsatz für Deutschland steht.

Debütant: Der ehemalige Schalker Malick Thiaw (AC Mailand) gab in Warschau gegen Polen sein Länderspiel-Debüt, für das er trotz der DFB-Niederlage viel Lob erhielt. Der 21 Jahre alte Verteidiger war der 15. Debütant in der Amtszeit von Hansi Flick.

Torschützen: Nach der verletzungsbedingten Abreise des Leipzigers Timo Werner (24 Tore) ist Ilkay Gündogan mit 17 Treffern der erfolgreichste Torschütze im DFB-Aufgebot. Eine zweistellige Trefferzahl können außerdem Leon Goretzka (14), Kai Havertz (13) und Leroy Sané (11) vorweisen. Sieben Feldspieler im Kader für das Kolumbien-Spiel warten noch auf ihr Premierentor im Nationaltrikot.