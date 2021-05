Offiziell: 1. FC Köln trennt sich von Sportchef Horst Heldt

Köln. Einen Tag nach dem im Nachsitzen gelungenen Klassenerhalt hat sich der 1. FC Köln von Sportchef Horst Heldt getrennt. Das bestätigte der Klub.

Einen Tag nach dem Klassenerhalt hat sich Fußball-Bundesligist 1. FC Köln von seinem Sport-Geschäftsführer Horst Heldt getrennt. Der 51-Jährige, einst Profi des FC, übernahm am 18. November 2019 von Armin Veh, sein Vertrag lief bis 2023. Der Klub bestätigte Medienberichte am Sonntagabend. „Wir sind Horst Heldt sehr dankbar, dass er den Posten beim 1. FC Köln unter schwierigen Rahmenbedingungen übernommen und alles für den FC gegeben hat. Wir wissen, wie sehr er unseren Verein im Herzen trägt – entsprechend ist uns der Schritt nicht leichtgefallen. Aber wir können mit der Zusammenstellung des Kaders und der sportlichen Entwicklung in der abgelaufenen Saison nicht zufrieden sein“, sagte FC-Präsident Werner Wolf. Heldts Aufgaben übernehmen zunächst Jörg Jakobs (Kaderplanung) und Thomas Kessler (Leiter der Lizenzspieler-Abteilung). Diese Konstellation sei bis auf Weiteres angelegt, teilte der Klub mit.

Unter der Leitung von Heldt und Trainer Markus Gisdol verhinderte der FC den Abstieg in der Saison 2019/20, in der abgelaufenen Spielzeit wuchs der Druck auf das Duo, Gisdol musste in höchster Abstiegsgefahr nach dem 28. Spieltag gehen. Unter Interimscoach Friedhelm Funkel schaffte Köln zunächst den Sprung in die Relegation und gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel (0:1, 5:1) schließlich die Rettung.

Sechs Jahre Sportchef des FC Schalke 04

Als Profi hatte Heldt nach seiner Zeit in Köln das Trikot von Eintracht Frankfurt, 1860 München, Sturm Graz und des VfB Stuttgart getragen. Als Sportchef arbeitete er vor seiner Zeit in Köln in Stuttgart sowie anschließend Schalke 04 und Hannover 96.

Mit den Schwaben (Januar 2006 bis Juni 2010) wurde er 2007 Deutscher Meister, mit Schalke (Juli 2010 bis Juni 2016) 2011 DFB-Pokalsieger. In seinen sechs Jahren bei den Königsblauen qualifizierte sich S04 stets für das internationale Geschäft. Mit Hannover (März 2017 bis April 2019) stieg Heldt zwar 2017 auf - als das Team im April 2019 auf dem letzten Platz stand, musste er wieder gehen. In Hannover wurde er nie richtig glücklich, zwischenzeitlich scheiterten Wechsel nach Köln und zum VfL Wolfsburg an der fehlenden Freigabe der Niedersachsen. (fs/sid)

