Nur 2:2 - Fortuna Düsseldorf macht keinen Boden auf HSV gut

Düsseldorf. In der 2. Bundesliga trennt sich Fortuna Düsseldorf vom Hamburger SV 2:2. Das Unentschieden kann ein Aufstiegskonkurrent eiskalt nutzen.

Der Hamburger SV tritt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Die Norddeutschen kamen am Freitagabend in einem unterhaltsamen Topspiel bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und sind seit nun drei Spielen ohne Sieg. Immerhin hielt der HSV auf dem dritten Tabellenplatz Verfolger Düsseldorf weiter auf Distanz.

Ein Eigentor von Christoph Klarer (75.) rettete dem HSV einen Punkt, nachdem Dawid Kownacki (21.) und Felix Klaus (28.) die Partie vor 52.200 Zuschauern in der ausverkauften Düsseldorfer Arena nach der Gäste-Führung von Laszlo Benes (5.) zunächst gedreht hatten. Hamburgs Francisco Montero (89.) sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte.

Darmstadt nutzt HSV-Remis aus

Nutznießer des Hamburger Punktverlusts ist Darmstadt 98, das weiter dem Aufstieg entgegenstrebt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann 1:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Darmstadt hat nun ein Polster von fünf Punkten auf den HSV.

Der SVD ging durch ein Eigentor des Nürnbergers Christopher Schindler (31.) in Führung, blieb aber ansonsten im ersten Durchgang ohne Schuss auf das Nürnberger Tor. Der Club war insgesamt überlegen, nutzte seine Chancen aber nicht.

Die Hamburger von Trainer Tim Walter drohen nach dem 26. Spieltag den unmittelbaren Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze vorerst zu verlieren. Die Fortuna steht weiter sieben Punkte hinter dem einstigen Bundesliga-Dino - und muss ihre ohnehin nur noch zarten Aufstiegsträume wohl begraben.

Fortuna-Torhüter Kastenmeier pariert Strafstoß

Benes scheiterte bei seinem Strafstoß zunächst an Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier, versenkte dann aber den Nachschuss. Beim Jubel hielt er ein Trikot von Mario Vuskovic in die Höhe. Sein Teamkollege war am Donnerstag wegen eines Dopingverstoßes für zwei Jahre gesperrt worden.

Düsseldorf schüttelte sich kurz und kam dann stark zurück - der HSV aber erkämpfte sich doch noch den Punkt. (sid)

