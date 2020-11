Fussball Neue Debatte um TV-Gelder: Wer fordert eigentlich was?

Frankfurt/Essen. An diesem Mittwoch diskutiert ein Teil des deutschen Profifußballs. Ein Thema: Eine gerechte Umverteilung der Fernsehgelder. Darum geht es.

Ab diesem Mittwoch diskutieren 14 Klubs der Fußball-Bundesliga und der Hamburger SV über die Zukunft des deutschen Fußballs. Dabei geht es um die Neuaufstellung der Deutschen Fußball Liga (DFL) , wenn Geschäftsführer Christian Seifert im Sommer 2022 sein Amt niederlegt.

Die einen wollen eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder. Etwa so, dass Zweitligisten 50 statt 8 Millionen Euro aus der internationalen Vermarktung erhalten. So fordern es die Bundesligisten, die nicht zum Treffen eingeladen worden sind - FSV Mainz 05, FC Augsburg, Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart - sowie zehn Zweitligisten.

Die anderen sehen dafür keinen Anlass, weil die sportlichen Unterschiede innerhalb der Fußball-Bundesliga andere Ursachen hätten als die nationalen Fernseheinnahmen - und zwar jene, aus dem internationalen Geschäft. Allein der FC Bayern hat in der vergangenen Saison 135 Millionen Euro in der Champions League verdient, plus 70 Millionen Euro nationale Gelder. Zum Vergleich: Arminia Bielefeld erhielt weniger als 30 Millionen Euro.

Das sagt Borussia Mönchengladbach

„Glaubt denn tatsächlich jemand, dass Bayern und Dortmund nicht mehr das Maß aller Dinge sein würden, wenn wir die TV-Gelder paritätisch verteilen würden?“, fragte Stephan Schippers in einem Interview der Sport Bild. „Was hier gefordert wird, ist kein Angriff auf den FC Bayern, sondern ein Angriff auf die Vereine hinter Bayern und Dortmund, die um die internationalen Plätze kämpfen.“

Wolle man mehr Spannung an der Spitze, müsse man diese Vereine aber stärken und dürfe ihnen nicht Geld wegnehmen wollen, sagte Schippers. „Der Weg von Mönchengladbach, aber auch anderer Vereine wie zum Beispiel Frankfurt zeigt doch, dass es möglich ist, aus eigener Kraft in das obere Drittel der Bundesliga vorzustoßen“, meinte er.

BVB: Geschäftführer Carsten Cramer ist skeptisch

Auch BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer ist skeptisch: „Ich finde die Umverteilungsdiskussion nicht zielführend“, sagte Cramer im Interview mit Goal und Spox: „Ob der Meisterschaftskampf, der am Ende über die Attraktivität der Liga entscheidet, spannender wird, weil Borussia Dortmund fünf Millionen Euro weniger und Mainz 05 fünf Millionen Euro mehr bekommt, wage ich zu bezweifeln.“

Bayer Leverkusen befürchtet Spaltung

Und Fernando Carro meinte: "Wenn am Ende mehrheitlich die Vereine der zweiten Liga entscheiden, welche Fernsehgelder die Vereine der ersten Liga bekommen, ist das ein völlig indiskutables Szenario“, sagte der 56-Jährige im Interview mit der Sport Bild: „Das kann zu einer Spaltung der ersten und zweiten Liga führen.“

Fans positionieren sich deutlich

Fanvertreterinnen und Fanvertreter wie Helen Breit von der Interessensgemeinschaft „Unsere Kurve“ argumentieren anders: „Für uns Fans ist klar: Wir brauchen eine deutlich gleichmäßigere Verteilung der TV-Gelder und grundlegende Reformen für einen nachhaltigen und basisnahen Profifußball." (fs/dpa/sid)