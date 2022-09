Nations League: Von Finalisten und Absteigern

Berlin. Nach der Nations League ist vor der WM - und vor der Nations-League-Endrunde. Nach den letzten Gruppenspielen am Dienstag stehen die vier Finalisten für das Miniturnier im kommenden Sommer (14. bis 18. Juni 2023) fest.

«Es ist ein wunderbarer Sport, bei dem der Sieg das beste Gegenmittel gegen jede Traurigkeit ist», sagte der spanische Nationaltrainer Luis Enrique nach dem 1:0-Sieg gegen Portugal, der das Ticket für das Halbfinale sicherte. Neben den Spaniern sind Kroatien, Italien aus der Deutschland-Gruppe sowie die Niederlande dabei.

Der Gastgeber der Halbfinals, des Spiels um Platz drei sowie des Finales wird nach Angaben der UEFA im Januar bestimmt - Halbfinalist Niederlande hatte wie Belgien, Polen und Wales Interesse angemeldet. In den ersten beiden Auflagen der Nations League war immer ein Halbfinal-Teilnehmer Gastgeber des Final Four.

Die weiteren Entscheidungen in der Nations League:

Aufsteiger in die Liga A: Schottland, Israel, Bosnien und Herzegowina, Serbien

Absteiger in die Liga B: Österreich, Tschechien, England, Wales

Aufsteiger in die Liga B: Türkei, Griechenland, Kasachstan, Georgien

Absteiger in die Liga C: Russland, Rumänien, Armenien, Schweden

Aufsteiger in die Liga C: Lettland, Estland

Teilnehmer der Abstiegs-Playoffs: Litauen, Zypern, Belarus, Gibraltar

Der Ausgang der Nations League hat zudem direkte Auswirkung auf die Auslosung der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland am 9. Oktober in Frankfurt/Main. Die Setzliste ergibt sich aus dem Abschneiden in der Nationenliga - die zehn besten Nationen sind in Topf 1 gesetzt, wobei die vier Nations-League-Finalteilnehmer zwingend eine der sieben Fünfergruppen anführen, um den Sommertermin in der Quali frei zu haben. Sie werden deshalb zuerst in die Gruppen A bis D gezogen.

Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber qualifiziert, sie könnte theoretisch als Gast in einer der Gruppen ohne Wertung mitspielen - wahrscheinlicher ist aber, dass der Deutsche Fußball-Bund selbstständig Testspielgegner sucht.



