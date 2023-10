Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt Inhalte aus den Besprechungen auch an die nicht berücksichtigten Nationalspieler weiter.

Nationalmannschaft Nagelsmann lässt Tür für Can oder Schlotterbeck offen

Hartford Auch die für die USA-Reise nicht berücksichtigten Fußball-Nationalspieler sind beim neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter Teil des Teams.

Spieler wie die Dortmunder Emre Can oder Nico Schlotterbeck hätten die Inhalte aus den Besprechungen bekommen oder werden sie noch bekommen, betonte Nagelsmann bei RTL. „Sprich, die können sich mit Selbststudium auch gut vorbereiten und gerne über gute Leistungen in der Bundesliga präsentieren.“

Can habe in Dortmund „keine ganz leichte Situation gehabt“, so Nagelsmann. Er solle nun erstmal die Stabilität aus der letzten Saison bekommen. Schlotterbeck habe zuletzt ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Er sei aber ein großes Talent und ein Spieler, „den wir gerne brauchen“, sagte der Coach.