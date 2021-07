Nagelsmann bleibt beim FC Bayern München weiter sieglos

München. Vier Tests, kein Sieg, drei Niederlagen, darunter das 0:3 gegen Neapel: Julian Nagelsmann hatte sich den Start in München anders vorgestellt.

Auch bei der Rückkehr der meisten EM-Teilnehmer um Weltfußballer Robert Lewandowski ist Trainer Julian Nagelsmann seinen leidigen Sieglos-Status beim FC Bayern München nicht losgeworden. Der deutsche Meister verlor am Samstag vor erlaubten 10 000 Zuschauern in der Allianz Arena gegen den SSC Neapel mit 0:3 (0:0). "Das fühlt sich nicht gut an", gestand Nagelsmann. Sorgen vor einem Fehlstart in die Saison habe er "jetzt nicht", weil das Team funktioniere. Das habe man in der ersten Hälfte in der aktuellen Bestbesetzung gesehen. "Was soll ich hier nach einem Vorbereitungsspiel den Zampano machen?"

Der wuchtige Mittelstürmer Victor Osimhen (69./71. Minute) und Zinedine Machach (86.) trafen in der zweiten Hälfte für die Gäste aus Italien, als Nagelsmann alle Bayern-Stars ausgewechselt hatte.

2:3 gegen den 1. FC Köln, 2:2 gegen Ajax Amsterdam, 0:2 gegen Gladbach - nach den Testspielen zuvor hatte Bayern-Chef Oliver Kahn einen Sieg vor dem Anpfiff eigentlich zur "Pflicht" erhoben. Hauptwunsch gegen Neapel, das ohne Europameister Lorenzo Insigne antrat, war jedoch: Keine weiteren Verletzten. Auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Kingsley Coman musste nach einem schmerzhaften Zusammenprall mit Stanislav Labotka frühzeitig raus (9. Minute). Die erste Diagnose lautet Rippenprellung, wie Nagelsmann berichtete. Er glaube nicht, dass Coman länger ausfallen werde. (dpa)

Bayern erstmals wieder mit namhafter Elf

Auch wenn Nagelsmann bis auf Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und den angeschlagenen Niklas Süle (Rücken) erstmals eine namhafte Elf aufbieten konnte, stottert der Bayern-Motor weiterhin. Immerhin war zu erkennen, dass viele Automatismen existieren, etwa bei einer feinen Kombination von Jamal Musiala, Leroy Sané und Lewandowski, der aus der Distanz vorbeischoss (17.). Musiala scheiterte am Torwart (28.), Serge Gnabry traf den Pfosten (43.). Mit gemeinsamem Training werde man "wieder zusammenfinden", sagte Gnabry.

Zum Pflichtspielstart treten die Bayern am kommenden Freitag im DFB-Pokal bei den Amateuren des Bremer SV an. Gegen Neapel wechselte Nagelsmann nach 45 Minuten weitgehend durch. Nur Sané blieb von den EM-Teilnehmern auf dem Platz und sammelte ohne auffällige Aktion eine weitere Viertelstunde Spielpraxis. Es gibt aber noch viel zu tun.

Kahn sieht wegen "exellentem" Kader keinen Handlungsbedarf

Der 52-jährige Kahn sieht trotz der schwierigen Vorbereitung, des schmalen Kaders und einiger verletzter Profis keinen Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. "Nee, ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt in allen Mannschaftsteilen", sagte der Vorstandschef bei RTL. Der Kader sei "exzellent" und habe in den vergangenen zwei Spielzeiten immerhin sieben Titel gewonnen. Nagelsmann soll daran anschließen. (dpa)

