Nach Party mit Usain Bolt: Bundesliga-Profi in Quarantäne

Kingston. Der einstige Sprint-Star Usain Bolt hat bei einer Party das Coronavirus verbreitet. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga.

Corona hat nun auch den schnellsten Mann der Welt eingeholt: Offenbar bei einer feuchtfröhlichen Feier am vergangenen Freitag zu seinem 34. Geburtstag hat sich Leichtathletik-Idol Usain Bolt mit dem Virus infiziert und damit in seiner Heimat Jamaika in Windeseile eine Staatsaffäre ausgelöst. Der Gesundheitsminister reagierte verärgert, die polizeilichen Ermittlungen sind angelaufen und der Premierminister überwacht alles höchstpersönlich.

Zerknirscht versprach Bolt am Montag via Instagram in einem einminütigen Video, seine Infektion ernst zu nehmen und in häuslicher Quarantäne zu bleiben. „Und ich werde auch meine Freunde informieren, dass sie das auch tun sollten“, sagte der achtmalige Olympiasieger, der vor drei Jahren seine Laufbahn beendet hatte.

Bundesliga-Profi Leon Bailey bei Party dabei

Aktuell, so berichtete der müde wirkende Bolt, habe er noch keine Krankheitssymptome. Er hatte sich eigentlich nur testen lassen, weil er am vergangenen Wochenende Jamaika wegen eines Geschäftstermins im Ausland verlassen wollte.

Zu den Gästen gehörte auch Fußball-Nationalspieler Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Bailey begibt sich nun in häusliche Quarantäne. „Ein Kontakt zur Mannschaft und zum Staff von Bayer 04 wird natürlich erst dann wiederhergestellt, wenn absolut kein Risiko einer Infektion oder Ansteckung anderer mehr besteht", sagte Mannschaftarzt Dr. Karl-Heinrich Dittmar. Die Mannschaft trifft sich am Freitag zum Trainingsauftakt erstmals wieder - auf dem Programm steht auch ein Coronatest. (sid mit fs)