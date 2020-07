Nach CAS-Entscheidung: Guardiola attackiert seine Kritiker

Manchester. Die Europacup-Sperre ist aufgehoben und Manchester-City-Trainer Pep Guardiola rechnet nun mit der Konkurrenz um Klopp ab: "Kommt auf den Platz!“

Pep Guardiola hat zu einem Rundumschlag gegen seine Widersacher ausgeholt und die Aufhebung der zweijährigen Europacup-Sperre für den englischen Fußball-Erstligisten Manchester City als „guten Tag für den Fußball“ bezeichnet. Sich selbst bezeichnete der ehemalige Trainer des FC Bayern dabei dieser Tage als "unglaublich glücklich". Dann ging der 49-jährige Premier-League-Coach auf die Konkurrenz los: „Hört auf, hinter unserem Rücken zu tuscheln - kommt auf den Platz!“, rief Guardiola am Dienstag den Kontrahenten um Meister FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp zu.

Klopp hatte zuvor betont, er „denke nicht, dass es ein guter Tag für den Fußball war“. Guardiolas ewiger Rivale Jose Mourinho von Tottenham Hotspur sprach von einer „schändlichen Entscheidung“.

Guardiola: "Jetzt müssen sie uns auf dem Platz besiegen"

Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte am Montag eine Europapokal-Sperre von zwei Jahren für Man City durch die Uefa aufgehoben. Die Beweise seien unzureichend oder die Taten verjährt, begründete der Cas sein Urteil. Der Kontinentalverband hatte dem Topclub aus der Premier League vorgeworfen, die Regeln des Financial Fair Plays gebrochen zu haben. City wies die Vorwürfe zurück.

„Man sollte sich bei uns entschuldigen. Was wir getan haben, war richtig“, hielt Guardiola (49) dagegen: „Wir wurden nicht gesperrt, weil wir die Regeln des Financial Fair Play befolgt haben - sonst wären wir ja gesperrt worden.“ Und weiter, erneut an die vielen City-Gegner gerichtet: „Sie haben abseits des Platzes verloren. Jetzt müssen sie uns auf dem Platz besiegen, das ist Sport.“

Guardiola: Unschuldsvermutung habe nie gegolten

Der frühere Bayern-Coach meinte, die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS am Montag habe ihn „unglaublich glücklich“ gemacht. „Sie hat bewiesen, dass alles, was die Leute behauptet haben, unwahr ist.“

Es sei behauptet worden, dass City „betrüge und lüge“, die Unschuldsvermutung habe nie gegolten, behauptete er. Es sei „schwer“ gewesen, diesem Verdacht ausgesetzt zu sein. Dabei spiele City doch „unter denselben Regeln wie all die anderen Elite-Klubs“.

Zur Vermutung, er könne nun leichter davon überzeugt werden, seinen 2021 auslaufenden Vertrag zu verlängern, äußerte sich Guardiola nicht konkret. „Vielleicht“, sagte er, „aber jetzt ist nicht die Zeit, um über Verträge zu sprechen. Ein weiteres Jahr ist eine lange, lange Zeit für einen Trainer. Ich war und bin glücklich.“ (fs/sid)