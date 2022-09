Nach Bayern-Niederlage: Inter Mailand siegt in Pilsen

Pilsen. Inter Mailand hat in der Champions League den ersten Sieg einfahren können. Knapp eine Woche nach dem 0:2 gegen den FC Bayern München gewannen die Italiener in der Gruppe C bei Viktoria Pilsen mit 2:0 (1:0).

Während es für Inter die ersten drei Zähler gab, steht der tschechische Fußballmeister ohne Punkte am Tabellenende. Pilsen hatte zum Auftakt 1:5 beim FC Barcelona verloren.

Mit Nationalspieler Robin Gosens in der Startelf gelang der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi durch den früheren Wolfsburger Bundesligaprofi Edin Dzeko nach 20 Minuten die Führung. Der Bosnier traf nach Zuspiel von Gosens und Joaquin Correa mit einem Schuss ins rechte Eck. Nach der Roten Kart für Pilsens Pavel Bucha (61.) erhöhte Denzel Dumfries nach Dzeko-Pass auf 2:0 (70.)

In der Frankfurt-Gruppe D holte sich Sporting Lissabon durch ein spätes 2:0 (0:0) gegen die Tottenham Hotspur den zweiten Erfolg. Nach dem 3:0 bei der Eintracht in der vergangenen Woche traf Paulinho für die Gastgeber in der 90. Minute per Kopf zum 1:0. Arthur Gomes erzielte das 2:0 (90.+3). Tottenham konnte die spielerische Überlegenheit nicht nutzen und hat weiterhin drei Punkte auf dem Konto.

© dpa-infocom, dpa:220913-99-748428/2 (dpa)