Wieder zwei unübliche Anstoßzeiten für den MSV Duisburg

Duisburg. Fans, Spieler und Verantwortliche des MSV Duisburg müssen sich an ungewöhnliche Zeiten anpassen. Das Duell mit Saarbrücken schießt den Vogel ab.

Der DFB hat die genauen Spieltermine für Partien bis zum zwölften Spieltag herausgegeben. Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg bekommt die Gelegenheit, weitere Erfahrungen mit den veränderten Anstoßzeiten in der Klasse zu machen.

Bereits am Sonntag beim 1:2 in Regensburg waren die Zebras zu der eher unüblichen Uhrzeit ab 16.30 Uhr am Ball. Am Sonntag, 15. Oktober, wird’s dann noch später. Erst um 19.30 Uhr wird die Partie beim 1. FC Saarbücken angepfiffen. Ebenfalls eine Premiere: Das Topspiel gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld beginnt am Samstag, 21. Oktober, um 16.30 Uhr.

Die weiteren Termine des MSV Duisburg

Das Flutlicht geht am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause an. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner erwartet am Freitag, 15. September, um 19 Uhr den SC Verl. Die Fans erwarten zeitgleich, dass dem Tabellenvorletzten ein Licht aufgeht und ein überzeugender Sieg die Schatten der Abstiegssorge vertreibt. Diese Partie war bereits vor Wochen mit Datum und Uhrzeit in den Spielplan eingetragen. Das Gleiche gilt für den Samstag darauf, wenn der MSV (23. September) bei Viktoria Köln um 14 Uhr antritt.

Vier Tage später geht es zu der vorgezogenen Begegnung bei Borussia Dortmund II. Am Mittwoch, 27. September, rollt ab 19 Uhr der Ball durch das traditionsreiche Stadion Rote Erde. Drei Tage später – am 30. September – freuen sich die Meidericher um 14 Uhr auf Preußen Münster als Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena. Einen Samstag später, auch bekannt als der 7. Oktober, steht das nächste Heimspiel, dieses Mal gegen einen weiteren Aufsteiger, die SpVgg Unterhaching, auf dem Wettbewerbsprogramm.

Der guten Ordnung halber: Während der Länderspielpause testet der Trainer sein Team. Am Samstag misst sich der MSV mit Mainz im Bruchwegstadion. Anstoß ist bundesligaklassisch um 15:30 Uhr.

