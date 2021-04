Weinkauf rettet dem MSV Duisburg einen Punkt gegen Mannheim

Duisburg. Der MSV Duisburg hat am Samstag gegen Waldhof Mannheim 1:1 (1:1) gespielt. Torhüter Leo Weinkauf entschärft kurz vor Schluss einen Elfmeter.

Die Heimsiegesserie des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ist gerissen, doch Torhüter Leo Weinkauf rettete den Zebras am Ende noch einem Punkt. Nach vier Siegen in Folge auf dem eigenen Platz mussten sich die Meidericher am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim mit einem 1:1 (1:1)-Remis begnügen. Leo Weinkauf parierte in der 90. Minute einen Foulelfmeter.

MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm eine Veränderung in der Startaufstellung vor. Für den verletzten Arne Sicker rückte Lukas Scepanik ins Team. Sicker klagt über Beschwerden im Adduktorenbereich. Erstmals seit dem 17. Januar gehörte Stürmer Vincent Vermeij dem Kader wieder an. Der Niederländer, der sich von einem Bänderriss im Knie erholt hat, saß auf der Bank.

MSV Duisburg: Stoppelkamp trifft zum Ausgleich

Beide Teams setzten früh Akzente. MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp traf in der zweiten Minute mit einem 20-Meter-Freistoß über das Tor. Eine Minute später blockte Linksverteidiger Lukas Scepanik auf der Gegenseite einen Schuss von Joseph Boyamba, der in der Jugend beim MSV spielte, zur Ecke ab. In Anschluss an den Eckball scheiterte Jesper Verlaat aus kurzer Distanz an MSV-Torwart Leo Weinkauf. Dominik Schmidt klärte gegen Dominik Martinovic ebenfalls zur Ecke (5.).

Duisburgs Lukas Scepanik klärt per Kopf. Foto: firo

In der neunten Minute konnte Mannheims Keeper Timo Königsmann einen Schuss von Moritz Stoppelkamp nur abklatschen. Der Kugel sprang zu Aziz Bouhaddouz, von dessen Körper sie an den Pfosten des Mannheimer Tores knallte. In der 16. Minute rutschten Ahmet Engin und Bouhaddouz nach einer Stoppelkamp-Flanke am Ball vorbei.

Gerade als der MSV dominant wurde, schlugen die Gäste zu. Nach einem Ballverlust von Wilson Kamavuaka im Mittelfeld agierten die Gäste blitzschnell, Arianit Ferati bediente Dominik Martinovic, und der SVW-Stürmer ließ MSV-Schlussmann Leo Weinkauf keine Chance und traf zum 0:1 (21.). Doch der MSV schlug schnell zurück. Lukas Scepanik passte lang auf Moritz Stoppelkamp. Der MSV-Kapitän überlistete den Mannheimer Keeper mit einem Lupfer zum 1:1 (24.). Vier Minuten später traf Dominik Schmidt nach einer Ecke per Direktannahme neben das Tor. In der 34. Minute kam der zweite Innenverteidiger zum Abschluss: Vincent Gembalies traf das Außennetz.

MSV Duisburg: Dotchev spielt auf Sieg

In der 38. Minute vergab Connor Krempicki einen Hochkaräter. Nach einer Flanke von Ahmet Engin köpfte er den Ball aus vier Metern knapp neben das Tor. In der 42. Minute verfehlte Marlon Frey mit einem Linksschuss aus 17 Metern das Tor nur knapp. So ging es mit einem 1:1 in die Kabine – Mannheim war mit diesem Ergebnis mittlerweile gut bedient.

Der SV Waldhof kam zur ersten Chance im zweiten Durchgang. Der 17-Meter-Freistoß von Marcel Costly erwies sich aber als harmlos. Er traf über das Tor. Die Gäste übernahmen in dieser Phase das Kommando. Der MSV kam erst in der 65. Minute wieder zu einer Torchance – und de hatte es in sich. Nach einem Eckstoß kam Azizis Bouhaddouz aus zwei Metern zum Kopfball, SVW-Keeper Timo Königsmann war aber zur Stelle.

In der 72. Minute brachte Pavel Dotchev Stürmer Orhan Ademi für Connor Krempicki und setzte damit das Signal, dass er auf die drei Punkte gehen wollte. In der 82. Minute kam Leroy-Jacques Mickels für Ahmet Engin. In der 88. Minute feierte dann auch noch Vincent Vermeij – er kam für Aziz Bouhaddouz – sein Comeback. Doch der Schuss ging am Ende fast nach hinten los. Dominik Schmidt verursachte gegen Dominik Martinovic einen Foulelfmeter und kassierte wegen Meckerns auch noch die gelb-rote Karte. Doch Torwart Leo Weinkauf parierte in der 90. Minute sowohl den Strafstoß von Rafael Garcia als auch den Nachschuss von Martinovic.

Weiter geht es für den MSV Duisburg am Samstag, 17. April, mit der Auswärtspartie bei Dynamo Dresden (14 Uhr).

