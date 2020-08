Wechsel offiziell: Daschner verlässt den MSV Duisburg

Hat sich für den MSV durchgetankt: Lukas Daschner (Mitte). In der kommenden Saison stellt er sich in den Dienst von St. Pauli

Duisburg/Hamburg. Lukas Daschner verlässt den MSV Duisburg. Beim Hamburger Zweitligisten St. Pauli soll der Ex-Schalker im Mittelfeld für mehr Torgefahr sorgen.

Über den drohenden Abgang von Lukas Daschner hatte diese Redaktion bereits berichtet, nun ist es auch offiziell: Am Freitagmorgen verkündete der Zweitligist St. Pauli den Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers. Der 21-Jährige erhält in Hamburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir haben eine Mannschaft mit vielen jungen und entwicklungsfähigen Spielern. Lukas passt perfekt rein, weil er ebenfalls Potential mitbringt und auch schon nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, dieses auf einem guten Niveau kontinuierlich abzurufen", sagt St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann." Der Mittelfeldspieler habe sich dank seiner Leistung beim MSV etabliert.

MSV hatte Daschners Vertrag noch verlängert

Im Team von MSV-Trainer Torsten Lieberknecht war der frühere Schalker Jugendspieler ein wichtiger Baustein. Die Duisburger hatten den Vertrag mit Daschner vor einem Jahr vorzeitig bis 2021 verlängert. Damit wird St. Pauli eine Ablösesumme zahlen müssen.

In der vergangenen Saison kam Daschner auf 38 Pflichtspieleinsätze für den MSV. Seine Bilanz, die in Hamburg das Interesse weckte: Zwölf Tore, sechs Vorlagen. "Wir wollen in der kommenden Saison deutlich mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld entwickeln und genau diese Eigenschaft bringt Lukas mit", sagt St. Pauli-Cheftrainer Timo Schultz."Er hat einen guten Abschluss mit beiden Füßen, ist kopfballstark und bringt seine Mitspieler gut ins Spiel." Daschner selbst ist heiß auf die Aufgabe am Millerntor. "Ich habe mich riesig über das Interesse des FC St. Pauli gefreut." Er könne es kaum erwarten, loszulegen. In den Gesprächen sei es sehr schnell zu einer Übereinkunft gekommen, weil es "nicht nur sportlich" sehr gut passe.

MSV-Sportdirektor Grlic braucht Verstärkungen

Der MSV hat durch den Daschner-Abgang eine weitere Baustelle. Am Donnerstag verkündete der Drittligist die Trennung von Geschäftsführer Michael Klatt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Auch im Kader gibt es Handlungsbedarf. Sportdirektor Ivica Grlic wollte sich bei den Transferbemühungen auf die Defensive konzentrieren, doch nun braucht er auch in der Offensive Ersatz. Daschner ist nach Yassin Ben Balla (Eintracht Braunschweig), Tim Albutat (KFC Uerdingen), Lukas Boeder (vereinslos) und Marvin Compper (Karriereende, jetzt Co-Trainer beim MSV) bereits der fünfte Abgang im Kader. Trainer Lieberknecht hatte sich mit Blick auf den Transfermarkt zuletzt optimistisch gezeigt: "Wir werden suchen und etwas finden."