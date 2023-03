VfB Oldenburg gegen MSV Duisburg: MSV-Spiel im Live-Ticker

Oldenburg. Als Favorit tritt der MSV Duisburg heute (14 Uhr) beim Tabellenvorletzten VfB Oldenburg an. Hier gibt es das MSV-Spiel im Live-Ticker.

Der MSV Duisburg steht in der 3. Fußball-Liga weiterhin zwischen Gut und Böse, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt neun Punkte, der Rückstand zum Aufstiegsrelegationsplatz – aktuell ist das Rang vier – liegt bei zehn Zählern. MSV-Trainer Torsten Ziegner will mit seinem Team aber noch in die obere Tabellenhälfte. Seit Wochen lässt das Team immer wieder die Punkte liegen. Am Sonntag wollen die Zebras allerdings dreifach zupacken. Um 14 Uhr steht im Marschwegstadion das Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfB Oldenburg an.

VfB Oldenburg gegen MSV Duisburg: Das Spiel heute im Live-Ticker

Auch wenn die Duisburger Spieler vor zwei Wochen beim leblosen Auftritt im Match beim SC Freiburg II (0:2) einen anderen Eindruck hinterließen: Torsten Ziegner nimmt in diesen Tagen bei seinem Personal „Unzufriedenheit und Wut“ wahr, weil es mit dem Sprung in die obere Tabellenhälfte nicht klappen will. Das zieht sich schon seit Wochen hin. „Wir wollen endlich die Schwelle in die obere Hälfte überwinden“, sagte der Coach am Freitag. Mit einem Sieg in Oldenburg allein ist das aber nicht getan. Am Ende des Spieltags ist maximal Platz elf für die Meidericher möglich. (Dr. R.)

