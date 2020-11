Verletzungen beim MSV Duisburg: "Das ist eine gute Frage"

Gino Lettieri könnte auch gut einen Part in einer Kaffee-Werbung spielen. Man kann sich ihn lächelnd auf einer italienischen Plaza an einem Espresso nippend vorstellen. Dabei eine Coolness versprühend, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Cool muss Lettieri auch bleiben: Bei seinem Debüt als Rückkehrer an der Seitenlinie blieb der MSV Duisburg auch im fünften Heimspiel ohne Sieg. Am Freitag (19 Uhr/Magenta Sport) bekommt der Drittligist gegen den SC Verl die nächste Chance, die Serie zu brechen. Doch Verletzungssorgen drücken den ohnehin belasteten Kader.

Hinter Angreifer Ahmet Engin, der das Training vor dem 0:0 gegen den Halleschen FC abbrechen musste, steht "ein großes Fragezeichen", sagt Lettieri. Ob der 24-Jährige einsatzfähig ist, wird sich noch zeigen müssen. Klarer sieht es dagegen bei Mirnes Pepic und Vincent Gembalies aus. Sie werden weiterhin wegen Muskelproblemen nicht spielen können. Verteidiger Maximilian Sauer, der gegen Halle verletzt ausgewechselt werden musste, ist ebenfalls fraglich. Auch Max Jansen, nach einer Grippe am Dienstag eingewechselt, ist noch nicht bei 100 Prozent.

MSV-Trainer Lettieri: Medizinische Abteilung trifft keine Schuld

Was ist der Grund für die Vielzahl an Verletzungen im MSV-Kader, wurde Gino Lettieri am Donnerstag gefragt. "Das ist eine gute Frage", fand auch der Deutsch-Italiener. "Was soll ich dazu sagen?" Die medizinische Abteilung treffe keine Schuld.

Vielleicht schon eher der straffe Terminkalender. Nach den Coronafällen muss der MSV Duisburg zwei englische Wochen absolvieren. Am Dienstag geht die Fahrt nach Mannheim, am Sonntag folgt das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Die Spieler werden viel gefordert, Pausen sind kurz, der Druck groß: Der MSV belegt aktuell den Tabellenplatz 18. Co-Trainer Marvin Compper hatte zudem auf fehlende Fitness hingewiesen. Etwas, dass in die Zeit von Lettieris Vorgänger Torsten Lieberknecht fallen könnte.

Kapitän Moritz Stoppelkamp könnte von Beginn an spielen

Moritz Stoppelkamp wird in dieser Situation mehr denn je gebraucht. Der Kapitän ist nach monatelanger Krankheit genesen, doch auch bei ihm zeigt sich das Dilemma: Stoppelkamp könnte dem Team weiterhelfen, will dem Team weiterhelfen, nur seine Kraft reicht noch nicht. Am Dienstag musste er gegen Halle geschont werden, wurde erst in der zweiten Halbzeit eingwechselt. Am Freitag könnte der Offensivspieler wieder von Beginn an auflaufen. "Stoppelkamp müssten wir hinkriegen", sagt Lettieri.

Lettieri weiß, dass Siege von ihm erwartet werden. Ein Ziel für den Marathon-November hat er sich und seiner Mannschaft aber bewusst nicht gesetzt. "Wir konzentrieren uns von Spiel zu Spiel. Die Zeit ist auch zu kurz", sagt der 53-Jährige. "Entscheidend ist, was am Freitag passiert." Daran wird Lettieri auch von den Fans gemessen.