Trotz Führung: MSV Duisburg verliert in Ingolstadt

Ingolstadt. Fußball-Drittligist MSV Duisburg bleibt weiter im Tabellenkeller. Dabei ging es gegen den FC Ingolstadt zunächst gut los.

Der FC Ingolstadt hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Schanzer setzten sich am 18. Spieltag am Sonntag mit 2:1 (2:1) gegen Schlusslicht MSV Duisburg durch. Ahmet Engin brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung, ehe Dennis Eckert Ayensa und Thomas Keller noch vor der Pause die Partie drehten (16./28.). Mit nun 31 Punkten springen die Ingolstädter auf Tabellenplatz zwei, dicht gefolgt von 1860 München (30) und Hansa Rostock (29). Duisburg bleibt mit 15 Zählern Letzter. (dpa)