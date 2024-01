Duisburg. Der MSV Duisburg hat seine neue Nummer neun gefunden. Ein großer Name die Zebras vor dem Abstieg in die Regionalliga retten: Daniel Ginczek.

Der MSV Duisburg hat offenbar den ersten Winter-Neuzugang unter Vertrag. Vom Nachbarn Fortuna Düsseldorf soll der Stürmer Daniel Ginczek zu dem Tabellenneunzehnten der 3. Liga wechseln. Ginczek hat seinen Vertrag bei dem Zweitligisten dem Vernehmen nach aufgelöst. Damit wäre der Weg frei für einen Wechsel in die Nachbarstadt. Der Leiter Kaderplanung und Strategie beim MSV, Chris Schmoldt, schrieb auf Anfrage dieser Redaktion: Man wolle derzeit dazu keine Auskunft geben. Er fügte hinzu: „Es ist aber gut möglich, dass am Montag etwas passiert.

+++ MSV Duisburg: So will Schmoldt die Transfer-Strategie ändern +++

Der 32-jährige Mittelstürmer Daniel Ginczek wechselte im Januar 2022 von Bundesligisten VfL Wolfsburg zur Fortuna. In dieser Saison konnte sich der gebürtige Arnsberger beim Tabellenvierten der Zweiten Liga nicht wirklich durchsetzen. Zehn Einsätze, davon die meisten mit nur wenigen Spielminuten, listet die Statistik. Ein Tor gelang Ginczek bis zu den Weihnachtsferien. Insgesamt acht Tore schoss der 1,91 Meter große Center für die Düsseldorfer seit Januar 2022. Nur am Anfang dieser Saison gehörte der Angreifer zur Startformation. Danach plagten ihn offenbar muskuläre Probleme. Aus dem Winter-Trainingslager der Fortuna in Spanien meldete sich der Mann mit Bundesliga-Erfahrung (120 Spiele) vorzeitig mit Rückenproblemen ab.

MSV Duisburg hatte große Probleme im Angriff

Der Umzug über die Stadtgrenze passt aber elegant in den Zeitplan, den Chris Schmoldt,und Trainer Boris Schommers entworfen haben. Bis zum ersten Test während der Vorbereitung am Montag gegen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven wollte der MSV mindestens einen neuen Mann auf dem Platz haben. Insgesamt sollen bis zum Neustart in der Liga, am 20. Januar, bei 1860 München mindestens zwei neue Offensivkräfte kommen. Die Meidericher hatten in der Hinrunde vor allem mit Problemen im Abschluss zu kämpfen. Lediglich 17 Tore gelangen dem Team in hoher Abstiegsnot. Daniel Ginczek erfüllt das Anforderungsprofil. Der Stürmer ist hoch gewachsen und in der Lage, ein Tor zu schießen. Bislang musste Innenverteidiger Sebastian Mai auf der Position ganz vorne aushelfen.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg