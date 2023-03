Talent Anhari unternimmt beim MSV Duisburg neuen Anlauf

Duisburg. Eine Knieverletzung warf Youngster Hamza Anhari beim MSV Duisburg in dieser Saison zurück. Nun ist der 19-Jährige wieder genesen.

Hamza Anhari hatte in dieser Saison viel Pech. Der Nachwuchsspieler des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg erlitt im Herbst eine Meniskusverletzung und musste sich einer Operation unterziehen. So blieb dem 19-Jährigen der Durchbruch im Profikader verwehrt. Der Mittelfeldspieler meldete sich nach seiner erfolgreichen Reha nun kürzlich zurück.

Mit Julian Hettwer (13 Einsätze, zwei Tore), Caspar Jander (20/1) und Baran Mogultay (13) standen am vergangenen Sonntag beim 3:2-Sieg im Auswärtsspiel beim VfB Oldenburg drei 19-Jährige in der Startelf der Meidericher. Mit Torhüter Max Braune, der zwischenzeitlich den verletzten Vincent Müller vertrat und auf drei Einsätze kam, schnupperte ein weiterer Teenie in dieser Saison schon Profiluft.

Der Deutsch-Marokkaner Anhari war im August immerhin in der zweiten Halbzeit des Niederrheinpokal-Spiels des MSV beim Landesligisten SC Victoria Mennrath mit von der Partie. Die Knieverletzung warf das Talent dann später zurück.

Vertrag beim MSV Duisburg bis 2025

In diesen Tagen steht für den 19-Jährigen erst einmal die Schule im Fokus. Bis zum Ende des Monats läuft noch der Unterricht, danach stehen noch Prüfungen für Anhari auf dem Programm, wie Trainer Torsten Ziegner betont. Der Coach will den Youngster schrittweise wieder an den Profikader heranführen. „Ab Sommer wird er ein vollwertiges Mitglied unserer Mannschaft sein“, kündigt der Trainer an. Hamza Anhari hatte seinen Vertrag beim MSV Duisburg im vergangenen Jahr bis 2025 verlängert.

In der ersten Phase sollte er schwerpunktmäßig für die A-Jugend-Mannschaft in der Bundesliga aktiv sein. Trotz Verletzung verbuchte er in dieser Saison immerhin sieben Einsätze für die U 19, die den Klassenerhalt gesichert hat. Am Samstag ist er als Kapitän der A-Jugend im Spiel beim SC Verl wieder im Einsatz. Es geht weiter aufwärts für Anhari.

Hamza Anhari kam 2019 von Rot-Weiß Essen zum MSV. International war er bereits für zwei Länder am Ball. Für die deutsche U-18-Nationalmannschaft bestritt er vier Partien. Für die U 20 Marokkos war er in einem offiziellen Länderspiel sowie in einem Test gegen den Club Stade Marocain am Ball.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg