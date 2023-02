Fifa-Manager Schott möchte beim MSV Duisburg „entwickeln und gestalten“

Duisburg. Der Fifa-Manager gehört beim MSV Duisburg dem Kandidatenteam von Präsident Ingo Wald an. Neu im Team sind Uwe Struck und Robert Komossa.

Zumindest der amtierende Präsident des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg hat sich nun komplett aus der Deckung gewagt – eine „Kandidatenfindungskommission“ muss der Spielverein nicht mehr bilden. Nachdem Ingo Wald wenige Tage zuvor erklärt hatte, bei der Jahreshauptversammlung des MSV am Mittwoch, 22. März, erneut zu kandidieren, stellte er nun am Samstag wenige Stunden vor dem Spiel gegen den FSV Zwickau seine Vorstandsmannschaft vor.

Wald will dem Verein künftig nicht mit einem Dreier-, sondern mit einem Fünferteam vorstehen. Eine Trumpfkarte zog der dabei in Person von Ulf Schott aus dem Ärmel. Der Fifa-Manager, der bis Ende März noch offiziell als Berater des Vorstandes beim MSV tätig ist, soll künftig als „Vorstand Sport“ Verantwortung übernehmen.

MSV Duisburg: Udo Steinke weiter dabei

Der 52-Jährige ist bei der Fifa schwerpunktmäßig im Bereich der Talentförderung tätig. Beim MSV will er sich künftig nicht darauf beschränken, Ratschläge zu geben. „Ich möchte entwickeln und gestalten“, sagte Schott am Samstag und verwies auf das große Potenzial an jungen Spielern im Verein. In seiner Rolle als Berater hatte sich Schott gegenüber dieser Zeitung unlängst weit aus dem Fenster gelehnt, indem er den Zweitliga-Aufstieg der Zebras bis 2025 angekündigt hatte.

Aus dem bestehenden Vorstand gehört Udo Steinke dem Schattenkabinett weiter an. Urgestein Robert Philipps wird hingegen ausscheiden. Ingo Wald will den 73-Jährigen Meidericher aber auch künftig im Verein eingebunden sehen.

Für frischen Wind sollen Uwe Struck und Robert Komossa sorgen. Struck, Geschäftsführer beim Zirkus Flic-Flac und beim MSV aktuell im Verwaltungsrat tätig, soll sich im Organisations- und Eventbereich einbringen. Der 32 Jahre alte frühere Fanbeauftragte Komossa ist Sicherheitsbeauftragter beim MSV und in dieser Funktion hauptberuflich im „Wald-Konzern“ Krohne Messtechnik tätig. Robert Komossa gilt für Wald als „Bindeglied zu den Menschen auf den Stadionrängen“.

Weiterhin offen ist, ob die Mitglieder am 22. März im Theater am Marientor die Wahl zwischen mehreren Teams haben werden. Vor zweieinhalb Wochen hatte eine Opposition eine Kandidatur angekündigt. Entgegen ersten Aussagen verweilt diese Gruppe, der die früheren MSV-Vorstände Thomas Kretschmer und Udo Kirmse angehören sollen, noch in der Deckung.

