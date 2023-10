„Schlag in die Magengrube“ für U 17 des MSV Duisburg

Duisburg. Die U 17 des MSV Duisburg verspielt in Bielefeld eine 3:1-Führung. U 19 kassiert vierte Niederlage in Folge.

Für die Fußball-A-Junioren des MSV Duisburg läuft es in der U-19-Bundesliga alles andere als rund. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach setzte es ein 1:4 (0:3) und damit bereits die vierte Niederlage in Folge.

Die Meidericher hielten anfangs gut mit, kassierten dann aber in zwölf Minuten gleich drei Gegentore und waren schnell auf der Verliererstraße. Trainer André Panz ärgerte das: „Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, sind dann aber ganz unglücklich durch einen Elfmeter in Rückstand geraten. Der Elfmeterpfiff war in Ordnung, aber unmittelbar vorher gab es schon zwei Situationen, in denen er hätte pfeifen müssen. Danach haben wir etwas unsere Ordnung verloren und Gladbach hat seine Klasse ausgespielt.“

Der zweite Abschnitt verlief ausgeglichener, wobei sich die Gäste aber nur noch auf das Nötigste beschränken. Der MSV war bemüht, aber weit davon entfernt, das Spiel noch zu drehen. Immerhin reichte es zum Ehrentreffer durch Kaan Inanoglu (77.). André Panz richtete den Blick vor der dreiwöchigen Pause nach vorne: „In der zweiten Halbzeit haben die Jungs eine gute Reaktion gezeigt. Das war in Ordnung. Jetzt hoffen wir, dass in den nächsten Zeit einige verletzte Spieler zurück in den Kader kommen.“

Starke Halbzeit des MSV Duisburg reichte nicht

In der B-Junioren-Bundesliga hat der MSV eine ganz bittere Niederlage kassiert. Trotz 3:1-Führung zur Pause stand am Ende eine 3:4-Niederlage bei Arminia Bielefeld auf dem Spielberichtsbogen. In Ostwestfalen hatten die Zebras das Spiel zunächst im Griff und führten durch Tore von Loris Gashi (5.), Mohammed Berrahou (7.) und Wahib Moussa (26.) hochverdient. Trainer Marc Auf dem Kamp blieb vorsichtig: „Aus meiner Sicht war das die beste Halbzeit der Saison. Allerdings haben wir auch da schon viele Standards zugelassen und wussten, dass uns Bielefeld körperlich etwas überlegen war. Das haben wir in der Halbzeit klar angesprochen, was aber leider nichts gebracht hat.“

Zwar spielte der MSV anschließend weiter nach vorne, ließ Bielefeld aber mit einfachen Mitteln zum Erfolg kommen. Auf dem Kamp ärgerte das: „Wir haben den Deckel nicht drauf gemacht und dann einfach zu viele Standards zugelassen. Man muss ganz klar sagen, dass das Ergebnis ein Schlag in die Magengrube ist.“ (knü)

