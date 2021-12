Podcast: Der Duisburger Rassismus-Eklat und die Folgen

Essen. In einer Sonderfolge des Podcasts fußball inside geht es um den Rassismus-Vorfall beim Heimspiel des MSV Duisburg. Das sind die Folgen.

Erstmals in der Geschichte des deutschen Profi-Fußballs wird ein Spiel nach einem rassistischen Vorfall abgebrochen. Das sorgt für Aufregung und wirft viele juristische Fragen auf. Wie geht es weiter? Mittendrin in der Debatte: Der MSV Duisburg, dessen Heimspiel gegen den VfL Osnabrück vom Schiedsrichter wegen rassistischer Übergriffe gegen Aaron Opoku erst unter- und dann abgebrochen wurde.

Im Podcast fußball inside arbeiten Moderator Timo Düngen und MSV-Reporter Dirk Retzlaff auf, was am Sonntagmittag genau passiert ist und was der Vorfall für den MSV Duisburg bedeutet. (fs)

Hier geht es zum MSV-Podcast

