Pleite in Magdeburg: MSV Duisburg vergibt nächsten Matchball

MSV-Trainer Pavel Dotchev steht in Magdeburg am Seitenrand. Für seine Mannschaft hat es nicht zu einem Punktgewinn gereicht.

Magdeburg. Der MSV Duisburg muss in der 3. Liga weiterhin um den Klassenerhalt bangen. In Magdeburg gab es am Samstag eine 2:3 (0:2)-Niederlage.

Ein hupendes Auto aus Duisburg begrüßte die Profis des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, als sie mit ihren beiden Bussen am Samstag auf den Parkplatz der Magdeburger MDCC-Arena fuhren. Fans und Spieler traten am späten Nachmittag enttäuscht die Heimreise an. Der MSV Duisburg verlor beim 1. FC Magdeburg mit 2:3 (0:2) und vergab damit im Abstiegskampf den zweiten Matchball hintereinander. Das Zittern ist für die Zebras noch nicht vorbei.

Beim MSV Duisburg kehrte Ahmet Engin nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurück. Leroy-Jacques Mickels gehörte nicht dem Kader an. Dafür saß Federico Palacios auf der Bank. Der offensive Mittelfeldspieler stand damit zum ersten Mal seit dem 6. März wieder im Aufgebot. Der Leihspieler aus Regensburg hat einen Muskelbündelriss im Oberschenkel auskuriert. Auf der rechten Abwehrposition erhielt diesmal Joshua Bitter den Vorzug gegenüber Max Sauer.

MSV Duisburg in Magdeburg zu Beginn neben der Spur

Der MSV verpatzte den Start. Magdeburg ging bereits in der achten Minute in Führung. Connor Krempicki verlor den Ball im Mittelfeld, Baris Atik bediente Kai Brünker, der zum 1:0 einnetzte. Fünf Minuten später stand es bereits 2:0 für die Gastgeber. Dominik Ernst köpfte den Ball über Linksverteidiger Lukas Scepanik hinweg und an MSV-Torwart Leo Weinkauf vorbei ins Netz. Weinkauf stand zu weit vor seinem Kasten, zudem fehlte die Feinabstimmung mit Scepanik.

Der MSV verbuchte seine erste gefährliche Offensivaktion in der 20. Minute. Connor Krempicki prüfte mit einem 17-Meter-Schuss FCM-Keeper Morten Behrens, der mit einer Faustabwehr zur Stelle war.

Torschütze Kai Brünker musste in der 33. Minute verletzt runter, für ihn kam Christian Beck, der sich einst im Kopfballduell mit Ex-MSV-Abwehrspieler Enis Hajri einen Bruch des Jochbeins und der Augenhöhle zugezogen hatte. In der 41. Minute vergab Beck das 3:0 für die Gastgeber. Bei einem Konter verfehlte der Stürmer das Duisburger Tor nur knapp.

Kurz vor der Pause kam es zu einem Eklat zwischen MSV-Stürmer Azizi Bouhaddouz und dem Magdeburger Alexander Bittroff. Der Duisburger stürmte plötzlich auf Bittroff los, offenbar fühlte er sich beleidigt. Mitspieler mussten Bouhaddouz vom Magdeburger fernhalten, der Duisburger nahm auch die Entschuldigung des Gegenspielers nicht an.

Magdeburg nach MSV-Tor nicht geschockt

Bouhaddouz, der die gelbe Karte kassierte, blieb in der Pause in der Kabine. MSV-Trainer Pavel Dotchev nahm insgesamt drei Wechsel vor. Auch für Connor Krempicki und Kapitän Moritz Stoppelkamp ging es nicht mehr weiter. Neu auf dem Platz waren Vincent Vermeij, Federico Palacios und David Tomic. Tomic brachte die Zebras sofort ins Spiel zurück. Der Flügelspieler lenkte den Ball auf Zuspiel von Vermeij zum 1:2 in die Maschen.

Die Wende zum Guten? Der Anschlusstreffer machte Hoffnung, die aber nicht lange anhielt. Magdeburg hätte es schon in der 54. Minute klingeln lassen können, doch Leon Bell Bell schoss knapp neben das Tor. Baris Atik machte es drei Minuten besser. Erließ Arne Sicker aussteigen und traf zum 3:1.

Der MSV gab nicht auf. Vincent Vermeij scheiterte aus kurzer Distanz mit einem Drehschuss am Torhüter (66.). Vier Minuten später hatte der Niederländer bei einem Kopfball, den der Keeper per Glanztat entschärfen konnte, Pech. In der 74. Minute verfehlte Federico Palacios das Tor per Kopf nur knapp. In der 84. Minute passte dann aber alles in der Luft. Vincent Vermeij köpfte zum 2:3 aus Duisburger Sicht ein. Der MSV machte weiter Druck, es reichte aber nicht mehr für ein Remis.

Am Mittwoch, 12. Mai, spielt der MSV um 15 Uhr in Velbert im Viertelfinale des FVN-Pokals gegen den Drittliga-Konkurrenten KFC Uerdingen. In der Liga geht es am Samstag, 15. Mai, mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 weiter.

