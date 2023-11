Duisburg Nächste Pleite für den MSV Duisburg in der 3. Liga. Gegen den FC Ingolstadt gibt es ein 1:2, die Schommers-Truppe bleibt auf dem vorletzten Platz.

Der nächste Tiefschlag für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg: Die Zebras verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 vor der Saison-Minuskulisse von 8189 Zuschauern mit 1:2 (0:0). Die Lage im Abstiegskampf verschärft sich für die Meidericher weiter.

MSV-Trainer Boris Schommers veränderte die Startaufstellung gegenüber dem Mannheim-Spiel auf zwei Positionen. Für den gesperrten Joshua Bitter rückte Marvin Knoll in die Innenverteidigung. Den Platz auf der Sechserposition für den angeschlagenen Santiago Castaneda nahm Niclas Stierlin ein. Niklas Kölle, der sich am ersten Spieltag in Freiburg eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte, gehörte erstmals wieder dem Kader an. Auch Marvin Bakalorz saß nach auskurierter Knöchelverletzung wieder auf der Bank.

MSV-Fans protestieren schon vor dem Spiel

Die Duisburger Fans richteten vor dem Anpfiff per Transparent eine deutliche Botschaft an die MSV-Mannschaft: „Es ist nicht mehr zu ertragen. Schießt endlich aus allen Lagen.“ Der FC Ingolstadt verbuchte in der vierten Minute die erste Chance. Benjamin Kanuric traf aus halblinker Position den Außenpfosten. Auf Duisburger Seite verbuchte Jonas Michelbrink zwei Minuten später mit einem Distanzschuss den ersten Abschluss.

In der 16. Minute spielte Thomas Pledl den Ball von der linken Seite ins Zentrum, MSV-Talent Caspar Jander schoss aufs Tor, FCI-Verteidiger Yannick Deichmann blockte den Ball aber ab. In der 21. Minute klärte Thomas Pledl im eigen en Strafraum vor dem einschussbereiten Benjamin Kanuric zur Ecke. Jonas Michelbrink schoss eine Minute später auf der Gegenseite aus 18 Metern, FCI-Torwart Marius Funk klärte per Faustabwehr. Caspar Jander schoss in der 26. Minute aus 17 Metern deutlich über das Tor. Zwei Minuten später köpfte Sebastian Mai nach einer Ecke aus sechs Metern auf das Tor – in die Arne von Marius Funk.

MSV-Torwart Müller mit Riesenparade vor der Pause

In der 36. Minute war auch der Kopfball von Benjamin Kanuric zu harmlos. Der Ingolstädter stand im MSV-Strafraum nach einer Flanke komplett frei. In der 41. Minute verbuchten die Schanzer die bis dahin größte Chance im Spiel. MSV-Torwart Vincent Müller parierte dabei gegen Moritz Seiffert stark, indem er den Ball an die Latte lenkte. Zwei Minuten später war Jonas Michelberink wieder mit einem Torschuss zur Stelle – diesmal setzte er den Ball nur knapp über den Kasten der Gäste.

Nach dem Wiederanpfiff hatte der MSV Glück, dass FCI-Stürmer Julian Kügel drei Meter vor dem Tor am Ball vorbeirutschte (47.). In der 56. Minute jubelten die Schanzer dann aber doch. Kügel überlief MSV-Abwehrchef Sebastian Mai und traf den Pfosten, David Kopacz nahm den Ball an und setzte ihn zum 0:1 in die Maschen. Boris Schommers wechselte zweimal doppelt. In der 61. Minute kam Robin Müller für Benjamin Girth, für Jonas Michelbrink griff Alexander Esswein ins Geschehen ein. Fünf Minuten später kamen Tobias Fleckstein (für Rolf Feltscher) und Niklas Kölle (für Chinedu Ekene).

In der 70. Minute versetzte der FC Ingolstadt dem MSV den nächsten Schlag. Nach einem langen Einwurf von Ryan Malone sprang Sebastian Mai am Ball vorbei, und Simon Lorenz köpfte zum 0:2 ein. In der 80. Minute kam der MSV zurück ins Spiel. Nach einem Foul an Thomas Pledl zeigte Schiedsrichter Tom Bauer auf den Elfmeterpunkt. Alexander Esswein trat an und verkürzte auf 1:2. Das war das erste Tor eines etatmäßigen Stürmers in dieser Saison. In der 86. Minute hatte der eingewechselte Hamza Anhari den Ausgleich auf dem Fuß. Frei vor dem Tor setzte der Youngster den Ball neben den Kasten.

Weiter geht es für den MSV Duisburg nach der Länderspielpause am Samstag, 25. November, 14 Uhr, mit der Auswärtspartie beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen.

MSV Duisburg gegen den FC Ingolstadt: Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen

