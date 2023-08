Operation! Kölle fällt beim MSV Duisburg mehrere Monate aus

Duisburg. Der MSV Duisburg muss lange auf Flügelspieler Niklas Kölle verzichten. Der 23-Jährige unterzieht sich am Montag einer schulter-Operation.

Das ist bitter für Niklas Kölle und für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg! Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nun bestätigt. Kölle wird den Zebras mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen, wie der MSV am Samstag mitteilte. Kölle, der sich am ersten Spieltag im Auswärtsspiel beim SC Freiburg II (1:1) eine Schulterverletzung zugezogen hat, muss sich am Montag einer Operation unterziehen.

Niklas Kölle hatte sich in Freiburg am vergangenen Sonntag schon nach neun Minuten bei einem gegnerischen Foul an der Schulter verletzt. Das Gelenk war ausgekugelt, der Mannschaftsarzt renkte das Gelenk noch in den Katakomben des Dreisamstadions wieder ein. Am Montag unterzog sich der 23-Jährige in der Buchholzer Unfallklinik mehreren Untersuchungen.

Am Freitag war Niklas Kölle als Zuschauer beim Testspiel des MSV Duisburg in Velbert dabei. Foto: Herbertz / MSV Duisburg

Diese Untersuchungen gaben noch keinen finalen Aufschluss. Niklas Kölle holte sich in den folgenden Tagen weitere Meinungen ein. Der Außenspieler hatte noch gehofft, dass eine konservative Behandlung ausreichen könnte. Dann hätte er die Aussicht gehabt, in sechs bis acht Wochen wieder ins Team zurückkehren zu können. Doch letztlich ist eine Operation in den Augen der Mediziner die angesagte Methode. Niklas Kölle wird sich dieser Operation am Montag in Markgröningen bei Stuttgart unterziehen.

Niklas Kölle hatte sich zum Saisonauftakt den Startplatz auf der linken offensiven Außenbahn ergattert. Auf dieser Position hatte der gelernte Außenverteidiger, der im Sommer 2022 vom Regionalligisten TSG Hoffenheim II zum MSV Duisburg gewechselt war, in der Rückrunde der vergangenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Heimspiel-Debüt für den MSV Duisburg gegen 1860 München

Am Freitag war Niklas Kölle noch als Zuschauer beim 5:0-Testspielsieg des MSV Duisburg beim Regionalligisten SSVg Velbert auf der Tribüne der IMS-Arena zugegen gewesen. Sein Debüt im MSV-Trikot feierte an diesem Abend Neuzugang Robin Müller, den der MSV als Alternative für die offensive Außenbahn verpflichtet hat.

In der 3. Liga geht es für den MSV Duisburg am Samstag, 19. August, 14 Uhr, in der Schauinslandreisen-Arena mit dem ersten Heimspiel weiter. Gegner ist der TSV 1860 München.

