Nur 0:0! MSV Duisburg wartet weiter auf den ersten Heimsieg

Duisburg. In der 3. Liga kam der MSV Duisburg gegen den Halleschen FC nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Heim-Misere der Zebras hält an.

Gino Lettieri fuchtelte, winkte, diskutierte, immer nah an der Grenze der Trainer-Zone. An Körpereinsatz mangelte es dem neuen, alten Coach des MSV Duisburg nicht. Der Nachfolger des entlassenen Torsten Lieberknecht schmiss sich am Dienstag gestenreich in seine Aufgabe, der Ertrag dürfte ihn aber nur bedingt zufrieden stellen. Trotz eines couragierten Auftritts kam der krisengeschüttelte Fußball-Drittligist im Nachholspiel gegen den Halleschen FC nicht über ein 0:0 hinaus. Die Heim-Misere hält an. Der MSV wartet weiter auf seinen ersten Sieg zuhause.

Der Druck auf den neuen Trainer ist immens – und nach Dienstag nicht geringer geworden. Der MSV steckt nach einem Corona-Chaos-Start im Tabellenkeller fest. Die Aufstiegsambitionen sind erstmal vom Tisch. Nun geht es vor allem um den Klassenerhalt. Lettieris Auftrag: Den kriselnden Drittligisten „in ruhiges Fahrwasser“ bringen, wie Präsident Ingo Wald sagte. Doch der Neuanfang ist von Spannungen begleitet. Beim 1:2 bei Türkgücü München am Samstag saß Lettieri auf der Tribüne, gestritten wurde über den Aufstiegstrainer von 2015 trotzdem heftig - Pandemie-bedingt im Netz statt auf der Tribüne. „Ein bisschen“ sei Lettieri von der Stimmung überrascht, sagte er vor dem Spiel bei Magenta Sport. „Es gibt immer Pro und Contra. Für mich ist am wichtigsten, der Mannschaft zu helfen.“

Der neue Trainer Lettieri hatte nicht viele Optionen

Viel Zeit hatte Lettieri nicht, Stellschrauben für den dringend benötigten ersten Heimsieg zu drehen. Viele Möglichkeiten, gestand er ein, auch nicht. Neben dem gesperrten Innenverteidiger Dominik Schmidt fehlten auch die angeschlagenen Mirnes Pepic und Vincent Gemablies. Dazu meldete sich Offensivspieler Ahmet Engin nach Problemen im Montagstraining nicht spielfähig.

Der MSV begann äußerst druckvoll, allen voran Offensivspieler Sinan Karweina, der in der ersten Viertelstunde drei Torschüsse ablieferte. Die größte Chance hatte allerdings Mittelfeldspieler Connor Krempicki. Nach einem feinen Dribbling des auffälligen Arnold Budimbu fasste er aus 25 Metern Mut und donnerte das Leder an die Querlatte (18.). Der Hallesche FC geriet mächtig unter Druck, konnte sich aber mit fortschreitender Zeit aus dem Klammergriff lösen.

MSV-Torhüter Leo Weinkauf einige Male gefordert

Nach dem 1:1 gegen Hansa Rostock traten die schwächelnden Saalestädter mit mehr Selbstvertrauen auf. MSV-Torhüter Leo Weinkauf war einige Male gefordert, hätte in der 24. Minute aber fast hinter sich greifen müssen: Niklas Landgraf traf mit seinem Flachschuss nur den Pfosten. Kurz darauf war es dann wieder Weinkauf, der nach einem Kopfball von Sören Reddemann Schlimmeres verhinderte (32.).

Immer wieder Weinkauf. Der 24-Jährige ist derzeit in blendender Verfassung. Nach Wiederanpfiff bügelte der Leihspieler von Hannover 96 einen zu kurzen Pass von Maximilian Sauer aus, der kurz danach verletzt ausgewechselt werden musste. In der 55. Minute parierte er einen Kopfball von Terrence Boyd auf der Linie. Danach ließ der Stürmer des HFC noch etliche hochkarätige Chancen verstreichen (65./71./73./76.).

MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp wird eingewechselt

Auf der Gegenseite zog Lettieri den Joker. Kapitän Moritz Stoppelkamp saß zu Beginn der Partie noch neben dem erkrankten Maximilian Jansen auf der Bank. „Stoppel hat mich darum gebeten. Er hat gesagt, es geht nicht“, sagte Lettieri. Nach langer Pause trat der Angreifer in den vergangenen Partien als Hoffnungsträger auf. Der Einsatz des 33-Jährigen forderte seinen Tribut. In der 65. Minute brachte Lettieri den Kapitän dann doch für den fleißigen Karweina. Drei Minuten später hatte Stoppelkamp schon seinen ersten Torschuss. Ein Treffer gab es diesmal nicht.