Neuer Trainer beim MSV Duisburg: So reagieren Fans wie TV-Star Joachim Llambi auf Boris Schommers

Duisburg. Boris Schommers übernimmt den MSV Duisburg. Was TV-Star Joachim Llambi und andere Fans zur neuen Personalie sagen.

Der MSV Duisburg hat einen neuen Trainer: Boris Schommers übernimmt die Zebras. Der 44-Jährige wechselt vom Regionalligisten 1. FC Düren.

Bei der Vorstellung des neuen Trainers dankte MSV-Präsident Ingo Wald zuerst Engin Vural. Der A-Jugend-Coach hatte den Drittligisten nach der Freistellung von Torsten Ziegner übernommen.

MSV Duisburg: Nicht alle Reaktionen auf den neuen Trainer sind positiv

Bei den Duisburger Anhängern scheint die Sympathie für den Interimstrainer, der den MSV zum ersten Heimsieg der Saison führte, groß zu sein:

"So vergrault man wieder gute Leute! Unverständlich wieso man nicht mit Vural weiter macht."

"So ein Quatsch, Vural nicht das Vertrauen zu geben. Können wir uns in ein bis zwei Jahren dann wundern, dass Engin erfolgreich einen Verein trainiert, der mindestens eine Liga höher sein wird als der MSV."

So lauten nur zwei von zahlreichen Kommentaren bei Facebook, Instagram und X (ehemals Twitter).

TV-Star Joachim Llambi spricht sich für neuen MSV-Trainer aus

Aber es gibt auch Zuspruch für den neuen Coach. So schreibt etwa TV Star Joachim Llambi, Juror bei der beliebten Tanz-Show Lets Dance und bekennender Anhänger der Meidericher: "Sehr gute Entscheidung aus meiner Sicht! Engin macht wirklich gute Arbeit und ich bin froh, dass wir ihn in Duisburg weiter haben werden. Schommers sehr traditionsverbunden in Köln lebens, hat schon in Nürnberg und Kaiserslautern hervorragende Arbeit geleistet und macht auf in Düren einen sensationellen Job (...). Freue mich auf einen engagierten, jungen Mann, der in Duisburg zeigen wird, was er kann. Auf geht's Boris, nur der MSV."

"Super Typ, wohne hier in der Region und habe viel von seiner Arbeit mitbekommen. Die Philosophie und Motivation passt. Kann aus wenig viel machen. Und Vural wird in der Jugend benötigt. Dort macht er seit Jahren beste Arbeit. Den bei den Profis zu opfern ist es nicht wert."

