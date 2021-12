Peter Müller über den Spielabbruch in der Dritten Liga in Duisburg

Kommentar Neuansetzung wäre nach Rassismus-Skandal in Duisburg richtig

Essen. Nach dem Spielabbruch wegen übler Beleidigung des Osnabrückers Aaron Opoku durch einen Fan sollte nicht der MSV bestraft werden. Ein Kommentar.

Aaron Opoku war schockiert. Der in Hamburg geborene deutsche Fußballer mit familiären Wurzeln in Ghana wollte für seinen VfL Osnabrück einen Eckstoß ausführen, als er von der Tribüne rassistisch beleidigt wurde. Der Schiedsrichter-Assistent bestätigte, es seien Affenlaute zu vernehmen gewesen. Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach die Partie der Dritten Liga – und pfiff sie nicht wieder an. Der VfL Osnabrück wollte nicht mehr weiterspielen.