MSV testet beim Portimonense SC - Präsident Wald kommt

Am Mittwoch bestreitet der MSV Duisburg das erste von zwei Testspielen im Rahmen des Trainingslagers in Portugal. Um 15.30 Uhr Ortszeit spielen die Zebras beim Portimonense SC. Die Gastgeber belegen derzeit den vorletzten Tabellenplatz der Primeira Liga. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht will allen Spielern Einsatzzeiten geben.

PASSAGIERE: MSV-Trainer Torsten Lieberknecht hat in der vergangenen Saison so manchen Strauß mit der Schiedsrichterzunft ausgefochten, das spielte am Montag am Düsseldorfer Flughafen aber keine Rolle. Im Flieger nach Faro saß auch eine Schiedsrichter-Gruppe, unter anderem mit Bibiana Steinhaus, die in Portugal ebenfalls ein Trainingslager bezieht. Lieberknecht begrüßte die Herren und die Damen freundlich. Die Schiedsrichter trainieren in Lagos, das 84 Kilometer vom MSV-Quartier entfernt liegt. Auch ZDF-Fernsehkommentator Béla Réthy gehörte zu den Passagieren. Er macht an der Algarve Urlaub – unter anderem mit einem gebürtigen Duisburger. Der Fernsehmann will in den nächsten Tagen mal beim Training der Zebras vorbeischauen.

CHEFSACHE: Am Mittwoch trifft MSV-Präsident Ingo Wald im Trainingslager in Almancil ein. Ebenfalls reist der neue Geschäftsführer Michael Klatt an.