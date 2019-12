MSV sollte auf der Innenverteidiger-Position nachlegen

Duisburg. Bislang konnte der MSV Duisburg seine personellen Ausfälle in der Abwehr immer wieder kompensieren. Doch bleibt das so? Ein Kommentar.

Der Schaden hält sich beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg nach der ersten Niederlage beim Halleschen FC in Anschluss an fünf Siegen in Folge in Grenzen. Auch die Konkurrenz ließ Federn. Ingolstadt kam gegen Meppen nicht über ein Remis hinaus, Unterhaching kassierte eine Heimniederlage gegen 1860 München. Der MSV kann am kommenden Sonntag, sofern der Hallesche FC am Vortag in Kaiserslautern nicht gewinnt, mit einem Sieg gegen die U 23 des FC Bayern München bereits am vorletzten Hinrunden-Spieltag die Herbstmeisterschaft feiern. Wer mochte damit im Juni rechnen?