MSV-Museum: Talkrunde mit Duisburger Ex-Profis

Der Duisburger Autor Ralf Koss, alias Kees Jaratz, führt am Donnerstag im Niederrheinmuseum durch den Abend.

Duisburg/Wesel. Das MSV-Museum lädt am Donnerstag ins Niederrheinmuseum nach Wesel ein. Zwei ehemalige Profis des MSV Duisburg sind am Start.

Das LVR-Niederrheinmuseum in Wesel ist aktuell die Heimspielstätte des MSV-Museums. Bis zum 2. April läuft dort die Ausstellung „Leben, Liebe, Leidenschaft, MSV“. Die Freunde der Historie der Fußballer des MSV Duisburg geben dort nicht nur mit vielen Exponaten Einblick in die bewegende Geschichte der Meidericher Kicker. Immer wieder lassen sie mit Veranstaltungen Erinnerungen wach werden. Am Donnerstag, 9. Februar, steht nun eine Runde mit Autorinnen und Autoren im Museum auf dem Programm.

Moderator Ralf Koss, in der Fußballszene auch unter seinem Pseudonym „Kees Jaratz“ bekannt, begrüßt am Donnerstag als Gäste die Autorin und Journalistin Tina Halber­schmidt sowie die früheren MSV-Fußballer Dietmar Hirsch und Dietmar Schacht. Beide Ex-Zebras haben mittlerweile eigene Bücher auf den Markt gebracht. „Didi“ Schacht veröffentlichte im Jahr 2020 das Buch „Der Kämpfer – Schicht im Schacht“. Dietmar Hirsch publizierte im Juli letzten Jahres das Buch „Mensch Hirsch – Aus dem Leben eines Profifußballers.“

Eine besondere Note kommt nun hinzu: Der Name von Dietmar Hirsch wurde zuletzt mit dem Kreis in Verbindung gebracht, der sich auf der Mitgliederversammlung des MSV Duisburg am 22. März gegen das Team von MSV-Präsident Ingo Wald zur Wahl stellen wird. Dietmar Hirsch war zuletzt bis April 2022 als Trainer beim Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen tätig. Dietmar Schacht trainiert aktuell die Bezirksliga-Fußballer der GSG Duisburg.

Beginn am Donnerstag im Museum, An der Zitadelle 14-20, 46483 Wesel, ist um 19 Uhr. Das MSV-Museum weist darauf hin, dass nur ein begrenztes Ticket-Kontingent zur Verfügung steht. Eintrittskarten sind im Vorfeld erhältlich online unter rkg.shopkasse.wesel@rheinlandkultur.de oder telefonisch unter 0281/33996-320 erhältlich. Tickets kosten fünf Euro (ermäßigt 3,50 Euro).

