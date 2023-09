MSV Duisburg: Zwei Spieler kehren gegen Münster zurück

Duisburg. Trainer Engin Vural stehen beim MSV Duisburg zum Spiel gegen Aufsteiger Preußen Münster am Samstag neue Optionen zur Verfügung.

Am Samstag unternimmt Trainer Engin Vural seinen dritten Versuch, mit den Drittliga-Fußballern des MSV Duisburg die Wende einzuleiten. Die Zebras stehen im Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena/Magenta Sport) nach zuletzt vier Niederlagen in Folge mächtig unter Druck. Vural konnte im Pressegespräch am Freitag mit personellen Neuigkeiten aufwarten. Zwei zuletzt verletzte Spieler kehren in den Kader der Meidericher zurück.

Dem MSV Duisburg fehlt es im Angriff an Durchschlagkraft

Beim 0:1 im vorgezogenen Match des neunten Spieltages bei Borussia Dortmund II am vergangenen Mittwoch mangelte es im Duisburger Angriff einmal mehr an der Durchschlagskraft. Das musste Engin Vural eingestehen. Die Zebras erspielten sich kaum hochkarätige Chancen. Nun kehrt in der Offensive ein Hoffnungsträger zurück. Alexander Esswein, der sich zuletzt einer Operation am Daumen unterziehen musste, wird gegen Preußen Münster am Samstag in die Startelf der Zebras zurückkehren. Darauf legte sich Engin Vural bereits fest.

Alexander Esswein wird mit einer Spezialschiene an der Hand auflaufen. Der Neuzugang verbuchte bislang fünf Einsätze für die Meidericher. Engin Vural setzt bei ihm nicht nur auf die Qualitäten als Offensivkraft. Der 33-Jährige soll als Routinier auch seine Erfahrung in die Waagschale werfen. „Chefspieler“ Sebastian Mai fällt bekanntlich aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre aus.

Der MSV Duisburg rechnet mit 12.000 Zuschauern

Kolja Pusch ist der zweite Rückkehrer. Der Mittelfeldspieler war zuletzt mit Beschwerden im Adduktorenbereich außer Gefecht. Der 30-Jährige konnte am Donnerstag wieder uneingeschränkt am Mannschaftstraining der Meidericher teilnehmen und ist somit eine Option für das Münster-Spiel.

Somit fallen am Samstag „nur“ noch drei Spieler verletzungsbedingt aus: Thomas Pledl und Niklas Kölle, die nach Schulterverletzungen in der Reha schuften, und Torhüter Dennis Smarsch (Patellasehnenbeschwerden).

Der MSV Duisburg erwartet am Samstag 12.000 Zuschauer. Aus Münster reisen rund 1000 Schlachtenbummler an.

