MSV Duisburg: Zwei Ex-Zebras spielen nun bei der Konkurrenz

Duisburg. Der frühere Duisburger Stürmer Orhan Ademi heuerte beim VfB Oldenburg an. Bruno Soares spielt nun für den SV Meppen.

Abseits des Abgangs von Ergänzungsspieler Gordon Wild zum Regionalligisten 1. FC Bocholt blieb es beim „Deadline-Day“, dem letzten Tag der Wintertransferfrist, beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ruhig. Bei der Konkurrenz war mehr los. Und daran beteiligt waren auch zwei ehemalige Zebras.

Aufsteiger VfB Oldenburg sicherte sich die Dienste von Orhan Ademi. Der Stürmer stand in den letzten beiden Spielzeiten noch beim MSV Duisburg unter Vertrag. Der Schweizer erzielte in der vergangenen Saison zwölf Tore für den MSV und war damit das treffsicherste Zebra. Im Sommer wechselte der 32-Jährige zum rumänischen Erstligisten UTA Arad, wurde dort aber nicht glücklich. Nun will er die Oldenburger zum Klassenerhalt schießen. Ein Wiedersehen wird es bereits am Sonntag, 15. März geben. Dann gastieren die Zebras im Marschwegstadion beim VfB.

Als Soares mit Duisburg das Finale verpasste

Der SV Meppen sicherte sich die Dienste von Bruno Soares. Der Abwehrrecke, mittlerweile 34 Jahre alt, spielte von 2009 bis 2012 für den MSV. Das bitterste Erlebnis in Duisburg war für ihn, dass er beim DFB-Pokalfinale gegen den FC Schalke 04 (0:5) im Jahr 2011 gesperrt zusehen musste. Im Halbfinale gegen den FC Energie Cottbus, das der MSV mit 2:1 gewann, hatte Soares die Rote Karte kassiert.

Bruno Soares spielte von 2012 bis 2015 für Fortuna Düsseldorf in der ersten und zweiten Bundesliga. Es folgten sieben weitere Stationen. Ein Engagement beim 1. FC Saarbrücken im Jahr 2021 erwies sich als Missverständnis Schon nach wenigen Tagen brach Soares seine Zelte im Saarland wieder ab. Zuletzt stand der Abwehrspieler beim isländischen Zweitligisten HK Kópavogur unter Vertrag.

Nicht nur Spielerwechsel bestimmten das Drittliga-Geschen am Dienstag. Mit Michael Köllner (1860 München), Andre Meyer (Hallescher FC) und Rüdiger Rehm (FC Ingolstadt 04) verloren gleich drei Trainer ihren Job. Die Ingolstädter konnten am Mittwoch mit Guerino Capretti, der früher lange beim SC Verl und nur kurz bei Dynamo Dresden tätig war, einen neuen Cheftrainer präsentieren.

