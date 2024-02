MSV Duisburg will gegen Viktoria Köln nachlegen

Duisburg Beim MSV Duisburg hat sich die Stimmung im Zuge des Sieges in Verl verbessert. Der Gegner kommt angeschlagen an die Wedau.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg will im Abstiegskampf den Schwung aus dem Auswärtsspiel beim SC Verl, das die Zebras mit 3:1 gewonnen haben, mitnehmen. Die Zebras spielen am Samstag um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena gegen den FC Viktoria Köln. „Wir wollen im Flow bleiben und weiter punkten“, sagte MSV-Trainer Boris Schommers am Donnerstag im Rahmen der Spieltagspressekonferenz.

Der Gegner hat unter der Woche Kräfte gelassen und muss überdies eine Enttäuschung verarbeiten. Viktoria Köln verlor am Mittwochabend im Mittelrhein-Pokal das Viertelfinalspiel beim Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen am Tivoli mit 0:2. Damit sind die Domstädter in der kommenden Saison nicht im DFB-Pokal vertreten. Boris Schommers misst diesem Umstand keine zu große Bedeutung bei. Einige Stammspieler waren in Aachen nicht am Start, der Duisburger Trainer rechnet mit einer stark veränderten Aufstellung des Gegners am Samstag.

Schommers muss am Samstag zumindest auf einer Position einen personellen Wechsel vornehmen. Santiago Castaneda kassierte am vergangenen Samstag in Verl die fünfte gelbe Karte und ist somit für das Match gegen die Viktoria gesperrt. Die Personaldecke im defensiven Mittelfeld ist somit dünn. Caspar Jander, Marvin Bakalorz und Niklas Stierlin, der zumindest bereits wieder individuell trainiert, sind verletzt. In Verl lieferte Jonas Michelbrink auf der Sechs eine ordentliche Leistung ab. Winterneuzugang Erik Zenga steht als Partner im defensiven Mittelfeld bereit. Nach zwei Einsätzen als Einwechselspieler könnte der 31-Jährige nun zu seinem Startelfdebüt bei den Meiderichern kommen. Schommers hält sich hier aber bedeckt: „Er ist eine Option.“ Verletzt fallen weiterhin zudem Chinedu Ekene, Sebastian Mai und Torwart Dennis Smarsch aus.

Pascal Köpke, der am Dienstag nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining der Zebras zurückgekehrt ist, hat die ersten Einheiten gut verkraftet. Ein Platz im Kader ist für Samstag aber noch kein Thema.

Der MSV erwartet zum Spiel gegen Viktoria Köln rund 11.000 Zuschauer, darunter 200 Schlachtenbummler aus der Domstadt. Die Fans müssen dabei beachten, dass Teile des Kalkweges im Zuge einer Baustelle weiterhin gesperrt sind.

