MSV Duisburg: Vural wechselt zur U19-Bundesliga-Konkurrenz

Engin Vural verlässt den MSV Duisburg und wechselt in die Nachbarschaft.

Duisburg Diese Nachricht wird den Fans des MSV Duisburg überhaupt nicht gefallen. Engin Vural verlässt die Westender Straße.

Das ist ein richtiger Transfer-Hammer! Es gibt Trainer, die mit einem Verein verwurzelt sind und Jahrzehnte für einen und denselben Klub arbeiten. Bestes Beispiel Norbert Elgert in der Knappenschmiede des FC Schalke 04.

Auch, wenn Engin Vural noch weit von den Erfolgen von Elgert entfernt ist, ist er doch so ein echter Duisburger, ähnlich wie Elgert echter Schalker ist. Und, jetzt kommt‘s: Wie RevierSport erfuhr, wird Vural den MSV Duisburg zum 1. Januar 2024 verlassen.

Vural wird Elsche ersetzen

Das Ziel des 38-jährigen so erfolgreichen MSV-Nachwuchstrainers: Fortuna Düsseldorf U19. Noch vor Weihnachten wollen beide Vereine den Wechsel bekanntgeben. Am späten Dienstagabend (19. Dezember) waren weder Duisburgs Nachwuchschef Uwe Schubert noch Düsseldorfs NLZ-Chef Stefan Vollmerhausen für RevierSport zu erreichen. Doch nach unseren Informationen ist der Wechsel bereits in trockenen Tüchern und muss nur noch durch die Vereinsmedien kommuniziert werden.

Vural wird bei der Fortuna den bisherigen U19-Interimstrainer Florian Elsche ersetzen. Kurios: Erst am 9. Dezember 2023 verabschiedeten sich Elsche und Vural im direkten Duell zwischen Fortuna Düsseldorf U19 und MSV Duisburg U19 mit einem 2:2-Remis in die Winterpause.

Seit 2010 für den MSV Duisburg aktiv

Vural arbeitet seit Juli 2010 für den MSV Duisburg und war an der Westender Straße sowohl U17- als auch U19-Trainer. Nach mehr als 13 Jahren ist dann am 31. Dezember 2023 für den Deutsch-Türken an der Wedau Schluss.

In dieser Saison war er vom 18. September bis zum 8. Oktober 2023 nach der Entlassung von Torsten Ziegner auch Interimstrainer der MSV-Profis. In vier Spielen - 0:2 gegen Viktoria Köln, 0:1 gegen Borussia Dortmund II, 0:0 gegen Preußen Münster und 1:0 gegen Unterhaching - war Vural für die Drittliga-Mannschaft verantwortlich.

Dass er ausgerechnet nach einem Remis gegen Münster und einem Sieg gegen Haching gehen und für Boris Schommers Platz machen musste, konnte kaum ein MSV-Fan verstehen. Für Vural ähnelte diese Entscheidung einem Schlag ins Gesicht. Gut möglich, dass der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf auch ein wenig aus dieser Enttäuschung resultiert.

