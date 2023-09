MSV Duisburg: Vural-Debüt misslingt, Fans fordern Heskamp-Rauswurf

Köln Trainer Engin Vural erlebt bei seinem Debüt ein 0:2 bei Viktoria Köln. Die Fans skandieren laut und fordern das Aus von Sportchef Ralf Heskamp.

Der erhoffte neue Impuls schlug sich nicht im Ergebnis nieder. Auch im ersten Spiel und dem neuen Trainer Engin Vural gingen die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg als Verlierer vom Platz. Der MSV musste sich am Samstag vor 5111 Zuschauern im Sportpark Höhenberg dem FC Viktoria Köln mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Zebras kleben damit weiter mit nur drei Punkten am Tabellenende fest. Aus dem Kreis der rund 2000 MSV-Fans erschallte „Wir haben die Schnauze voll.“ Zudem forderten Fans die Entlassung von Sportchef Ralf Heskamp (58).

Wenig überraschend: Der neue Trainer Engin Vural überraschte in seiner ersten Aufstellung. Der 38-Jährige spielte in der Abwehr mit einer Dreierkette, die je nach Sichtweise auch als Fünferkette durchging. Joshua Bitter, Sebastian Mai und Marvin Senger verteidigten. Die Außenpositionen besetzten Baran Mogultay und Rolf Feltscher. Caspar Jander und Niclas Stierlin bildeten die Doppelsechs. Auf den offensiven Außenbahnen waren Chinedu Ekene und Tim Köther unterwegs. Die zentrale Sturmposition besetzte Pascal Köpke.

Der MSV, erstmals in dieser Saison mit den anthrazit-orangenen Ausweichtrikots am Ball, sorgte in der neunten Minute vor dem Kölner Tor zum ersten Mal für Gefahr. Bei einem Konter über Pascal Köpke kam Chinedu Ekene zum Abschluss, konnte den Ball aber nicht kontrollieren. Zwei Minuten später blockten die Gastgeber einen 17-Meter-Schuss von Baran Mogultay zur Ecke ab. In der 22. Minute waren die MSV-Fans im Sportpark Höhenberg fassungslos: Chinedu Ekene flankte von der rechten Seite und Tim Köther setzte den Ball aus einem Meter über das Tor, Viktoria-Keeper Kevin Rauhut hätte nicht mehr eingreifen können. In der 33. Minute klärte Rauhut erst gegen Josuha Bitter und dann gegen Caspar Jander.

Tief pressende Kölner sorgten derweil nur bedingt für Gefahr. Die Duisburger Abwehr stand über weite Strecken gut. Zudem gewann Niclas Kette vor der Kette viele wichtige Zweikämpfe. So blieb die Viktoria im ersten Durchgang ohne zwingende Torchance.

Die erste Chance im zweiten Abschnitt ging auf das Konto des MSV. Caspar Jander setzte sich im Kölner Strafraum durch und verfehlte mit einem abgefälschten Schuss aus zehn Metern nur knapp das Tor. In der 52. Minute durften aber die Gastgeber jubeln. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld verlor Joshua Bitter im Strafraum den entscheidenden Zweikampf. Torwart Vincent Müller war weit herausgekommen und stand indisponiert im 16er. Luca Marseiler köpfte zur 1:0-Führung der Viktoria ein.

Der MSV verbuchte in der 65. Minute eine Kopfball-Chance des insgesamt schwachen Pascal Köpke. In der 75. Minute wechselte MSV-Trainer Engin Vural doppelt. Für Chinedu Ekene und Pascal Köpke kamen Alaa Bakir und Phillip König ins Spiel. Vier Minuten später verpasste Simon Handle auf Kölner Seite das 2:0, indem er aus 13 Metern verzog. Die Viktoria entschied in der 87. Minute die Partie. Seokju Hong spielte Abwehrchef Sebastian Mai aus und bediente Bryan Henning, der zum 2:0 traf.

Weiter geht es für den MSV bereits am Mittwoch, 27. September, im vorgezogenen Spiel bei der U23 von Borussia Dortmund. Anstoß im Stadion Rote Erde ist um 19 Uhr.

