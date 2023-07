MSV Duisburg: Vierter Testspielsieg – Hettwer ist verletzt

Duisburg. Der MSV Duisburg gewinnt sein Testspiel beim Oberligisten Hamborn 07 mit 4:0. Kuriose Szenen nach Hettwer-Verletzung.

Löwen und Zebras kämpften sich am Samstag im Holtkamp durch die Gluthitze. Am Ende hatten die Profi-Kicker des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ein paar Körner mehr im Speicher. Die Meidericher gewannen das Testspiel beim Oberligisten Hamborn 07 vor 900 Zuschauern mit 4:0 (1:0). Mann des Tages war Stürmer Phillip König, dem in der zweiten Halbzeit ein Hattrick gelang.

„Wir haben unser Wochenziel erreicht und gut gegen den Ball gearbeitet“, war MSV-Trainer Torsten Ziegner mit dem Abschluss der Trainings- und Spielwoche zufrieden. Bereits am Freitag hatten die Zebras ein Testspiel beim Regionalligisten 1. FC Bocholt mit 3:1 gewonnen.

Naturgemäß gab der MSV im Holtkamp gegen den Oberligisten den Ton an. Neuzugang Pascal Köpke verbuchte die erste Torchance, köpfte den Ball aber über das Tor (6.). Sechs Minuten später verfehlte Kolja Pusch knapp das Tor. Die Hamborner konnten den ersten Akzent nach 20 Minuten setzen. Kevin Menke setzte den Ball bei einem Freistoß über das Tor der Zebras.

Julian Hettwer brachte den MSV in der 22. Minute nach Vorarbeit von Thomas Pledl in Führung. In der 34. Minute war die Partie für den Youngster beendet. Er zog sich eine Blessur an der Hüfte zu. Ungewöhnlich: MSV-Trainer Ziegner forderte den 20-Jährigen von der Seitenlinie aus, aufzustehen und ließ auch die Physios zunächst nicht zu ihm. Derweil stützen zwei Hamborner Spieler den MSV-Stürmer beim Verlassen des Platzes. Es war dann doch etwas schlimmer: Hettwer humpelte in die Kabine, die Zebras brachten die Halbzeit in Unterzahl zu Ende.

Julian Hettwer lief auch nach der Partie noch nicht „rund.“ Er selbst vermochte noch nicht einschätzen, wie schwerwiegend die Blessur an der Hüfte ist. „Das ist nichts Schlimmes. Ich glaube, dass es einfach nur ein Schubser von hinten war“, sagte Torsten Ziegner nach einem kurzen Austausch mit den Physios.

MSV Duisburg weiterhin ohne Müller

Zur zweiten Halbzeit wechselte Ziegner kräftig durch. Sein Team setzte sich aber erst spät ab. Phillip König traf in der 79., in der 83. und in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Zebras. „Das wurde mal Zeit“, freute sich der Stürmer über seinen Erfolg.

Im Tor spielte diesmal Max Braune durch. Vincent Müller gehörte erneut nicht dem Kader an. Braune vereitelte in der 90. Minute die größte Hamborner Chance, indem er einen Schuss aus zwölf Metern von Eren Taskin abwehrte. 07-Trainer Julian Berg blickte auf ein schweißtreibendes Spiel zurück. „Das war eine sehr intensive Konditionsarbeit für uns“, so Berg, der weiter ausführte: „Mir war wichtig zu sehen, dass meine Mannschaft im positiven Sinne über Rot gehen und leiden kann.“

Hamborn 07 – MSV Duisburg 0:4 (0:1)

Hamborn 07 (1. Halbzeit): Delker – Roth, Bennmann, Wichert, Götze – Bock, Diallo, Bayram – Mastrolonardo – Menke, Schaar.

Hamborn 07 (2. Halbzeit): Ograjensek – Herrmann, Krystofiak, Williams, El Moumen – Diallo (62. Dzieza), Mastrolonardo (62. Tzikas) – Fuhrmann, Taskin, de Stefano – Menke (62. Ergün).

MSV Duisburg (1. Halbzeit): Braune – Feltscher, Mai, Senger, Kölle – Stierlin, Michelbrink – Hettwer, Pusch, Pledl – Köpke.

MSV Duisburg (2. Halbzeit): Bitter, Fleckstein, Castaneda, Mogultay – Jander, Bakalorz – Ekene, Anhari, Kölle – König.

Tore: 0:1 Hettwer, 0:2, 0:3, 0:4 König (79., 83., 90./+2).

Schiedsrichter: May (Solingen).

Zuschauer: 900.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg