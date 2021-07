MSV Duisburg verpflichtet Kraftpaket Chinedu Ekene

Duisburg. Der zehnte Zugang: Der MSV Duisburg holt den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Chinedu Ekene von der U23 der TSG Hoffenheim.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat den früheren deutschen Junioren-Nationalspieler Chinedu Ekene von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024, teilte das Bundesliga-Gründungsmitglied am Samstag mit. Ekene ist in Wuppertal geboren und spielte für die Zweitvertretung der TSG, für die er in der Regionalliga Südwest in der vergangenen Saison in 32 Spielen elf Tore erzielte. Fußballerisch ausgebildet wurde der Stürmer zwischen 2006 und 2018 bei Bayer Leverkusen.

„Mein Dank geht zuerst an meinen Hoffenheimer Kollegen Alexander Rosen, der es uns möglich gemacht hat, Chinedu fest zu verpflichten“, sagt MSV-Sportdirektor Ivo Grlic. „Er kann in der Offensive flexibel auf allen Positionen ran. Und obwohl er erst 21 Jahre jung und noch ein Talent ist, hat er schon gezeigt, wie explosiv auf dem Platz und wie treffsicher er sein kann.“

Noch nicht sofort im MSV-Training

In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm bei 32 Einsätzen elf Tore für die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim, die in der Regionalliga Südwest auf Rang 16 abschloss. Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler (insgesamt 11 Spiele für die DFB-U-Teams) wurde zuvor von 2006 bis 2018 bei Bayer Leverkusen ausgebildet. Derzeit laboriert Ekene an einer Sprunggelenksverletzung und wird noch nicht sofort ins Teamtraining einsteigen. „Chinedu ist jung, talentiert und hat eine gute Ausbildung genossen“, sagte MSV- Trainer Pavel Dotchev. „Ich freue mich, dass wir ihn fest verpflichten konnten, das gibt uns die Chance, ihn von Jahr zu Jahr besser machen, damit aus ihm einmal ein Leistungsträger werden kann! Ein spannender Spieler, der links, rechts und in der Mitte spielen kann. Ein echtes Kraftpaket!“

Und was sagte Ekene selbst? „Es gab mehrere Möglichkeiten für mich, aber Ivo Grlic hat mich in unseren Gesprächen überzeugt und wirklich begeistert, dass wir mit dem MSV etwas bewegen können. Für mich ist es das erste Mal, dass ich einer so großen Arena spielen darf, und das kann ich versprechen: ich werde mich zu 100 Prozent reinhängen für das Team, für diesen Traditionsclub und für unsere Fans!“ (fs)

