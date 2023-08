MSV Duisburg verpflichtet Flügelspieler Robin Müller

Duisburg. Robin Müller wechselt von der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli zum MSV Duisburg. Der 23-Jährige ist auf der offensiven Außenbahn unterwegs.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg präsentierte am Mittwoch seinen nächsten Neuzugang. Vom Regionalligisten FC St. Pauli II kommt Robin Müller zu den Zebras. Der 23-Jährige erhält beim MSV einen Vertrag bis 2025 mit Option. Der gebürtige Berliner ist ein Mann für die offensive Außenbahn. Müller wird bei den Zebras mit der Rückennummer 20 auflaufen.

MSV Duisburg: Robin Müller spielte für den FC St. Pauli II

Am vergangenen Sonntag steuerte Robin Müller zum 4:1-Sieg des FC St. Pauli II beim Eimsbütteler TV in der Regionalliga Nord noch einen Treffer bei. In der vergangenen Saison kam Müller auf 29 Regionalliga-Einsätze für die Kiezkicker und erzielte zehn Treffer.

Der MSV Duisburg zitiert seinen Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp der Pressemitteilung zur Verpflichtung: „Robin hat seine Fähigkeiten in der Regionalliga unter Beweis gestellt, und wir sind überzeugt, dass er sie auch in der 3. Liga zeigen und sich weiter entwickeln kann. Aber natürlich geben wir ihm auch die Zeit, sich in der für ihn neuen Umgebung zu akklimatisieren – so wie zum Beispiel auch einem Niklas Kölle, der vor einem Jahr aus der vierten Liga gekommen ist und sich längst für den Spielverein als Verstärkung erwiesen hat.“

MSV-Trainer Torsten Ziegner lässt ausrichten: „Wir sind echt froh, dass wir mit Robin einen talentierten und ehrgeizigen Spieler gefunden haben, der totalen Bock auf den MSV ausstrahlt, der extreme Qualitäten im Offensivspiel hat, mit Tempo, mit Durchsetzungsvermögen. Er hat großes Potenzial, sich bei uns gut zu entwickeln und wir hoffen, dass er schnell beim Spielverein ankommt und uns schnell weiter helfen kann.“

Seinen Neuzugang zitiert der MSV so: „Es war immer mein Traum, Profi-Fußballer zu werden, und dass ich ihn mir jetzt hier bei einem Verein mit so einer Tradition erfüllen kann, macht mich stolz. Ich hab‘ Bock auf den MSV und freue mich, den Club, das Team und die Fans kennen zu lernen.“

Debüt beim MSV Duisburg am Freitag

Die Duisburger Verantwortlichen hatten sich schon länger um einen weiteren Flügelspieler bemüht. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Niklas Kölle in Freiburg am vergangenen Sonntag hatte sich die Situation allerdings verschärft. Für Kölle kam Chinedu Ekene ins Spiel. Der gelernte Stürmer half schon in der Vorbereitungszeit mehrfach auf der linken offensiven Außenbahn aus. Mit Moritz Stoppelkamp, Marvin Ajani und Julian Hettwer sind drei Spieler aus der vergangenen Saison, die sich auf den Flügeln auskennen, nicht mehr dabei. Für die rechte Außenbahn hatte der MSV in der Sommerpause bereits Thomas Pledl (SV Waldhof Mannheim) verpflichtet.

Robin Müller wird am Freitag sein Debüt im Zebra-Dress geben. Dann testet der MSV Duisburg beim Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Anstoß in der IMS-Arena an der Bahnhofstraße ist um 19 Uhr.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg