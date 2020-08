MSV Duisburg verpflichtet Außenverteidiger von Fürth

Duisburg. Die Zebras reagieren auf die Verletzung von Josh Bitter. Maximilian Sauer, zuletzt in Fürth, verstärkt den MSV Duisburg.

Der MSV Duisburg erhält für die kommende Saison Verstärkung aus Bayern. Maximilian Sauer kommt ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth. Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger erhält einen Vertrag über zwei Jahre und die Rückennummer 2.

"Ich habe mich sehr intensiv mit den Zebras auseinander gesetzt und hatte schon ein Auge auf sie, bevor die erste Anfrage kam. Sie hatten vor dem Corona-Ausbruch einen richtig guten Lauf, und ich will jetzt helfen und anpacken, diesen Lauf in der neuen Spielzeit wieder anzuschieben", ließ sich Sauer in einer Klubmitteilung zitieren.

Gemeinsame Zeit in Braunschweig

Für MSV-Trainer Torsten Lieberknecht ist Sauer kein Unbekannter. Zwischen 2014 und 2018 hatte Sauer 49 Partien in der 2. Bundesliga absolviert - unter Coach Lieberknecht. "Mit ihm als dynamischen, spielerfahrenen Rechtsverteidiger reagieren wir auch auf die Verletzung von Josh Bitter, der uns zum Saisonstart natürlich noch fehlen wird. Max ist unter mir Profi geworden, und seinen Werdegang habe ich immer verfolgt. Ich kenne zudem seine menschlichen Qualitäten und weiß, dass er auch charakterlich zu uns ins Team passt", sagte Lieberknecht. (chwo)