MSV Duisburg unter Schock: Saison für Sebastian Mai gelaufen

Duisburg. Schwerer Rückschlag für den abstiegsgefährdeten MSV Duisburg: Sebastian Mai hat einen Kreuzbandriss erlitten. Die Saison für ihn ist gelaufen.

Der MSV Duisburg muss die Mission Klassenerhalt ohne sein Kapitän bestehen. Sebastian Mai (30) hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird in dieser Drittliga-Saison nicht mehr für die Zebras auflaufen können. Das gab der Verein am Montag bekannt.

Der Innenverteidiger des akut abstiegsbedrohten Revierklubs hatte die Verletzung am Samstag beim Auswärtsspiel gegen 1860 München (1:4) erlitten. Mai vertrat sich nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung bei einem Zweikampf an der Außenlinie, griff sich noch im Fallen ans rechte Knie und musste anschließend ausgwechselt werden.

Die Hiobsbotschaft dürfte die Verantwortlichen der Meidericher um den neuen Geschäftsführer Michael Preetz zum Handeln zwingen. In den nächsten Wochen muss der MSV auch auf Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz verzichten, der sich in der vergangenen Woche eine Knieverletzung zugezogen hatte und mehrere Spiele fehlen wird. Eine detaillierte Diagnose nannte der MSV Duisburg noch nicht.

MSV Duisburg muss auf dem Transfermarkt nachlegen

Die Ausfälle von Bakalorz und vor allem von Kapitän Mai, der in dieser Saison sowohl in der Innenverteidigung als auch im Sturm zum Einsatz gekommen war, wiegen schwer. Der MSV Duisburg muss nun Ersatz auf dem Transfermarkt suchen. Viel Zeit bleibt den MSV-Verantwortlichen dabei nicht. Das Transferfenster schließt am 1. Februar. Anschließend bliebe nur die Möglichkeit, vereinslose Spieler unter Vertrag zu nehmen.

Nach der herben 1:4-Pleite zum Jahresauftakt beim direkten Konkurrenten 1860 München stecken die Zebras weiter tief im Abstiegssumpf. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell der Hallesche FC belegt. Der HFC hat sogar ein Spiel weniger ausgetragen als die Duisburger. Am Dienstag kommt es zum direkten Duell in der Duisburger Schauinslandreisen-Arena. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.

