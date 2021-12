MSV Duisburg und Bayer Leverkusen trauern um Willibert Kremer

Duisburg. Willibert Kremer, langjähriger Spieler und Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg, ist tot. Er verstarb im Alter von 82 Jahren.

Der frühere Bundesligaspieler und -Trainer Willibert Kremer ist Heiligabend im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte sein ehemaliger Verein Viktoria Köln am ersten Weihnachtstag mit. Kremer hatte für Hertha BSC und den MSV Duisburg in der Bundesliga gespielt. Als Trainer erreichte er mit dem MSV 1975 das Pokalfinale und führte Bayer Leverkusen 1979 zum Bundesligaaufstieg.

Willibert Kremer 13 Jahre für den MSV Duisburg tätig

Bei der Viktoria spielte Kremer unter dem späteren Kölner und Mönchengladbacher Meistertrainer Hennes Weisweiler in der Oberliga West im Mittelfeld. Später trainierte er unter anderem auch 1860 München und Fortuna Düsseldorf.

Der großartige #WillibertKremer ist leider gestern im Alter von 82 Jahren verstorben.



Danke für Alles, Willibert. Für Deine Zeit als Spieler beim #MSV, für den Einzug ins Pokalfinale 1975 mit den Zebras und für den Aufstieg in die 1. Bundesliga 1991. RIP, Willibert Kremer pic.twitter.com/FUgFbZ1T5e — Hechtsuppe (@jester5891) December 25, 2021

„Mit tiefer Bestürzung haben wir erfahren, dass unser ehemaliger Spieler Willibert Kremer verstorben ist. Für die Viktoria war er immer ein Idol und hat den Verein auf und neben dem Platz geprägt“, sagte Viktoria-Präsident Günter Pütz nach dem Tod des Ehrenmitglieds.

Für den MSV Duisburg war Kremer 13 Jahre als Spieler und Trainer tätig. Von 1966 bis 1972 lief er in 91 Bundesligaspielen für die Zebras auf und erzielte sechs Tore. Anschließend wurde er beim MSV Trainer. Und das mit großem Erfolg. In der Saison 1971/72 war er zunächst für die A-Jugend tätig. Diese führte er sensationell zur deutschen Jugendmeisterschaft. Am 22. Oktober 1973 wurde Kremer zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert. Höhepunkt war der Einzug in das Finale des DFB-Pokals im Jahr 1975. Dort mussten sich die Duisburger Eintracht Frankfurt mit 0:1 geschlagen geben. 1976 ging Kremer zu Bayer Leverkusen, 1989 kehrte er für drei weitere Jahre als Trainer zu den Meiderichern zurück.

Willibert Kremer entdeckte Reiner Calmund

Bei Bayer Leverkusen entdeckte Kremer in den 70er Jahren den späteren Bayer-Manager Reiner Calmund. Er holte ihn zunächst als Jugendtrainer. Später entwickelte sich Calmund zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Bundesliga-Manager. Zu seinem Entdecker Willibert Kremer pflegte Calmund bis zuletzt ein gutes Verhältnis. (fs mit dpa)

