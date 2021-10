MSV Duisburg überrascht: Hagen Schmidt wird Dotchev-Nachfolger

Duisburg Drittligist MSV Duisburg hat einen neuen Trainer gefunden. Die Zebras teilten am Montag mit, dass Gladbachs U17-Trainer Hagen Schmidt übernimmt.

André Pawlak, derzeit Co-Trainer beim Bundesligisten 1. FC Köln, Patrick Kohlmann, zuletzt Co-Trainer beim Zweitligisten Holstein Kiel, und Mike Terranova, Coach von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Sie wurden als Trainerkandidaten beim Drittligisten MSV Duisburg gehandelt.

MSV Duisburg überrascht mit Hagen Schmidt

Doch Ivica Grlic überraschte mit einem anderen Namen: Der Nachfolger von Pavel Dotchev heißt Hagen Schmidt. Der 51-Jährige trainiert seit 2016 die U17 von Borussia Mönchengladbach. Zuvor trainierte er die U19 des VfL Wolfsburg und des Halleschen FC. Mit der U17 der Gladbacher steht er aktuell auf Rang drei, wobei seine Mannschaft alle vier bisherigen Partien gewinnen konnte. Lediglich das bessere Torverhältnis spricht für Schalke und Fortuna Düsseldorf, die die Plätze eins und zwei belegen.

Neuer Trainer beim MSV Duisburg: Hagen Schmidt. Foto: MSV Duisburg

MSV-Präsident Ingo Wald erklärt zur Entscheidung des Vereins: „Hagen Schmidt erfüllt unser Anforderungs-Profil: die Mannschaft stabilisieren, für die Zukunft weiter entwickeln, aber vor allem erfolgreich spielen. Er hat uns in seiner Analyse des Teams, der Situation und dem Aufzeigen der Wege daraus absolut überzeugt. Mit seiner Begeisterung, seiner geradlinigen Ansprache, seinem präzisen Auftreten und seinem Sachverstand besitzt er das Rüstzeug, die geforderten Punkte umzusetzen.“

„Hagen hat in den Gesprächen akribisch und detailliert den Stand beim MSV aufgezeigt. Er ist zielstrebig in der Ansprache, hat eine klare Spielidee, ist selbstbewusst und dabei stark und auch hart genug für die aktuelle Situation – aber auch mit Visionen, ohne dabei den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen", wird Sportdirektor Ivo Grlic zitiert.

MSV Duisburg auf einen Abstiegsrang abgerutscht

Schmidt übernimmt eine heikle Aufgabe. Die Meidericher stehen in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Das Ziel war ein anderes. Daher gilt es für den neuen Mann, schnell Stabilität in die Leistungen zu bringen, um Ruhe in den Verein zu bekommen.

Sein Debüt feiert Schmidt am kommenden Montag, wenn der MSV zum Heimspiel den 1. FC Kaiserslautern empfängt.

