MSV Duisburg: TV-Star Joachim Llambi rechnet mit Ziegner und Heskamp ab - "Trainer kann gar nichts"

Duisburg. Nach der 2:3-Pleite gegen Verl liegen beim MSV Duisburg die Nerven blank. TV-Star Joachim Llambi fordert Konsequenzen für Trainer und Führung.

Der Schmerz bei den Anhängern des MSV Duisburg sitzt tief. Das zeigte sich nicht nur nach dem Schlusspfiff in der Schauinsland-Reisen-Arena am Freitagabend, als nach der 2:3-Niederlage gegen den SC Verl Pfiffe und "Ziegner raus!"-Rufe durch das Stadion hallten, sondern auch in den sozialen Medien.

Bei Instagram entlud sich unter dem Ergebnis-Post der Zebras innerhalb weniger Minuten der Unmut der MSV-Fans. Seinem Ärger Luft machen musste auch ein TV-Star: Joachim Llambi, Juror bei der beliebten Tanz-Show Lets Dance und bekennender Anhänger der Meidericher, holte zum Rundumschlag aus und fing bei Coach Torsten Ziegner an: "Dieser Trainer weiß definitiv nicht, was er tut, da kann er noch so oft mit Jürgen Klopp sprechen." Sein vernichtendes Urteil: "Dieser Trainer kann gar nichts."

MSV Duisburg: Llambi macht Heskamp Vorwürfe wegen Stoppelkamp

Auch Ralf Heskamp nahm sich der 59-Jährige zur Brust: "Der Geschäftsführer Sport ist so unwissend, dass er den besten Spieler der derzeitigen Regionalliga West und Dusiburger Ur-Gewächs kommentarlos abrasiert und gehen lässt." Damit spielt Llambi auf Moritz Stoppelkamp an. Der ehemalige MSV-Kapitän hatte keinen neuen Vertrag erhalten und legte mit Rot-Weiß Oberhausen einen erfolgreichen Saisonstart in der Regionalliga West hin. In sechs Spielen traf er fünfmal für RWO.

Fassungslos: Die Mannschaft des MSV Duisburg stellt sich nach der Last-Minute-Pleite den Fans. Foto: Ralf Ibing/firo

Llambi geht sogar einen Schritt weiter und wirft Heskamp vor, Stoppelkamp aus persönlichen Gründen vom Hof gejagt zu haben. "Er hatte einfach Angst, dass Stoppel ihm seinen Job über kurz oder lang streitig macht. Der feine Herr Heskamp."

"Solche Typen passen nicht in unseren Verein, so etwas kann ich nicht akzeptieren (...) mir liegt dieser Verein am Herzen", fordert Joachim Llambi eine Reaktion. Sollte das Präsidium und die Geschäftsführung nicht reagieren, werde er seine Mitgliedschaft kündigen, drohte der Tanz-Experte.

