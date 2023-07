MSV Duisburg: Trainer Torsten Ziegner fehlt bei Generalprobe

Duisburg. Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg, muss sich einem kleinen operativen Eingriff unterziehen. Assistent Michael Hiemisch vertritt ihn.

Der Chef des Stücks fehlt bei der Generalprobe. Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss am Samstag den letzten Test vor dem Saisonstart ohne Trainer Torsten Ziegner bestreiten. Wie der MSV am Freitag mitteilte, muss sich der 45-Jährige kurzfristig einem kleinen operativen Eingriff unterziehen. Somit trägt Co-Trainer Michael Hiemisch beim Spiel gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem an der Seitenlinie die Verantwortung. Anstoß im Homberger PCC-Stadion ist am Samstag um 14 Uhr.

Der MSV Duisburg zitiert Cheftrainer Torsten Ziegner in einer Pressemitteilung: „Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen ergeben und sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.“ Ziegner sagt weiter: „Es ist ein Routine-Eingriff, nach zwei, drei Tagen bin ich wieder auf den Beinen.“ Im Test gegen die Niederländer geht es um die letzten Erkenntnisse im Wettkampfmodus. Der MSV Duisburg startet am Sonntag, 6. August, mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II in die neue Drittliga-Saison. Anstoß im Dreisamstadion ist dann um 16.30 Uhr. Wie der MSV weiter mitteilte, wird Torsten Ziegner in der kommenden Woche „nach Stand der Dinge“ zum ersten Mannschaftstraining in Meiderich wieder zum Duisburger Team stoßen.

Co-Trainer Michael Hiemisch hat Torsten Ziegner in Duisburg schon einmal an der Seitenlinie vertreten – allerdings aus einem anderen Grund. Beim Gastspiel der Würzburger Kickers am 4. September 2021 war Ziegner, damals Trainer der Franken, gelb-rot-gesperrt und verfolgte den Auftritt seiner Mannschaft von einem Tribünenplatz in der Schauinslandreisen-Arena aus. Unter Michael Hiemisch kassierten die Würzburger damals eine 0:2-Niederlage gegen den MSV. Für die Zebras trafen damals Oliver Steurer und Marlon Frey. Die Würzburger Kickers waren zu diesem Zeitpunkt der Saison noch ohne Sieg.

