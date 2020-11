MSV Duisburg: Trainer Lettieri richtet Appell an die Fans

Eine halbe Stunde, und damit deutlich länger als sonst, dauerte die Pressekonferenz vor dem nächsten Auswärtsspiel des MSV Duisburg. Trainer Gino Lettieri hatte nach der katastrophalen Leistung des Drittligisten gegen den SC Verl Erklärungsbedarf -- aber auch einen Wunsch: "Ich kann den Ärger der Fans verstehen, aber wir brauchen sie. Wir brauchen die Unterstützung, um aus dieser Situation rauszukommen", sagte der 53-Jährige vor dem Spiel am Dienstag (19 Uhr/Magenta Sport) bei Waldhof Mannheim.

Nach dem 0:4 gegen den SC Verl hatten sich einige Anhänger vor der MSV-Arena versammelt. Es gab ein Gespräch mit den Spielern. Lettieri spürt, dass die Fans kritischer gestimmt sind als bei seiner ersten Amtszeit vor fünf Jahren. Dennoch hofft er auf Unterstützung: "Es würde uns unheimlich helfen, wenn sie uns trotz dieser Leistung helfen und die Mannschaft unterstützen", sagt er. Dies könne in Zeiten der Geisterspiele medial erfolgen. In den sozialen Medien hatte es nach der Niederlage erhebliche Kritik am MSV und insbeondere an Lettieri und Sportdirektor Ivica Grlic gegeben, dem Versäumnisse bei der Kaderplanung vorgeworden werden.

MSV: Profis setzen Plan nicht um - Lettieri sauer

Die Stimmung im Team sei gut, sagte Lettieri. Im Training habe er "großes Engagement" beobachtet. Außerhalb der Mannschaft steigt der Druck enorm: Nach der Verl-Pleite rutschte der MSV noch tiefer in die Krise. Die Mannschaft habe von der der ersten Minute an den Matchplan vermissen lassen, gestand Innenverteidiger Dominik Schmidt nach dem Spiel. Der Matchplan wurde nicht umgesetzt - sehr zum Ärger von Lettieri: "Das war für mich die größte Enttäuschung", sagte er. "Da war ich sehr sauer." Deshalb habe er am Samstag eine Ansprache gehalten, der Inhalt bleibe intern.

Kein Geheimnis ist, dass der MSV unter Lettieri einen Punkt aus zwei Spielen geholt hat. Eine Aufbruchstimmung lässt sich nach der Entlassung von Torsten Lieberknecht auf dem Platz nicht erkennen. Eine Einschätzung, die Lettieri am Montag unbedingt korrigieren wollte. Der MSV habe vor seinem Amtsantritt in 29 Spielen nur siebenmal gewonnen. "Jetzt gibt es nach zwei Spielen den Weltuntergang?", fragte Lettieri und ließ eine weitere Forderung folgen: "Lasst uns mal in Ruhe arbeiten." Es sei klar gewesen, dass der MSV in zwei Spielen nicht aus der Krisen-Situation herauskomme. "Ich bin aber überzeugt, dass wir das schaffen."

MSV Duisburg: Ziel ist erstmal der Klassenerhalt

Ruhe ist relativ. Nach dem Spiel in Mannheim wartet am Sonntag schon das nächste Heimspiel auf den MSV gegen Dynamo Dresden. Die Meidericher haben noch keinen Sieg Zuhause geholt. Für Lettieri steht fest: "Primäres Ziel kann im Moment nur der Klassenerhalt sein." Wenn das geschafft sei, könne man über höhere Ziele reden. Nach dem verpassten Aufstieg hatte der MSV den zweiten Versuch starten wollen. Davon ist längst nicht mehr die Rede.