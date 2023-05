MSV Duisburg: Träume und Wünsche

Duisburg. Der Klassenerhalt des MSV Duisburg gilt als gesichert. Nun stehen potenzielle Zugänge im Fokus. Die Fankolumne

Nach dem überzeugenden Sieg in Bayreuth fehlen dem MSV Duisburg nur noch zwei Punkte, damit die Zebras auch rechnerisch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Als Duisburg-Fan ist man durch die letzten beiden Saisons ja fast schon gewohnt, dass bis zum Schluss nur das sportliche Abschneiden im Vordergrund steht. Das kann hinsichtlich der aktuellen Tabellensituation in der 3. Fußball-Liga aber endlich mal ein Stück weit in den Hintergrund rücken.

In Zeiten, bevor das Zebra nach dem Zwangsabstieg 2013 den Aufzug zwischen zweiter und dritter Liga betrat (welcher leider inzwischen anscheinend im dritten Stockwerk stecken geblieben ist), war um diese Zeit herum sportlich gesehen etwas die Luft raus. Viel Zeit also, um sich anderen Dingen zu widmen. Wie beispielsweise der Frage, welche neuen Spieler der Verein für die kommende Saison an Land zieht. In Zeiten, wo es im Mai mit Blick auf die Tabelle nur noch darum ging, wo man zwischen Platz sechs und zehn ins Ziel geht, war das sowieso das deutlich spannendere Thema. Und so wurden Gerüchte sondiert, Spieler in Datenbanken im Internet gescoutet und – falls sich ein Gerücht erhärtete – ein Best-of des potenziellen Neuzugangs bei Youtube gesucht.

Die Rohdiamanten

Natürlich wurden auch Wünsche geäußert, der ein oder andere ließ es sich auch nicht nehmen, dem Verein eine Nachricht mit dem vermeintlichen Geheimtipp zuzusenden. Egal um welchen Spieler es sich handelt und bei wie vielen Vereinen dieser schon erfolglos sein Dasein gefristet hat, jedes Mal besteht wieder die Hoffnung, dass nun ausgerechnet beim MSV Duisburg der Groschen fällt und man sich einen Rohdiamanten geangelt hat, der den Verein zu Ruhm und Ehre führt und im besten Falle bei einem Verkauf noch die klammen Kassen füllt.

Von solchen Spielern gab es schon so einige bei uns. Wer erinnert sich nicht gerne an die klangvollen Namen Fernando Avalos, Serge Branco, János Lázok oder Grégory Christ? Niemand? Das Problem ist, dass es damals wie heute nicht einfach war, Spieler zu finden, die ablösefrei zu haben sind, nicht das Gehaltsgefüge sprengen und dazu noch mit dem Ball am Fuß drei Meter geradeaus laufen können. Als hätte es noch eines weiteren Grunds bedurft, verstärkt auf die Jugend zu setzen und selber Rohdiamanten zu produzieren. Aber so ganz darf der Wunschzettel zum Ende der Saison nicht aussterben. Wünschen und Träumen gehört bei uns Zebras ja auch einfach dazu.



Tim Gißke (30) ist seit über zwei Jahrzehnten den Fußballern des MSV Duisburg eng verbunden. Dabei hat er Höhen und Tiefen, Auf- und Abstiege miterlebt. Als Fanreporter betrachtet er das Geschehen bei den Zebras für die Sportredaktion aus der Sicht des glühenden Anhängers.

Der MSV-Duisburg-Newsletter: Jetzt anmelden! News, Spielberichte, Hintergründe: Der MSV-Newsletter hält Sie auf dem Laufenden Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg