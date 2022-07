MSV Duisburg: Toni Schumacher ehrt Bernard Dietz

Am Sonntag gibt es ein Wiedersehen in Duisburg: Bernard Dietz (links) und Toni Schumacher.

Duisburg. Torwartlegende Toni Schumacher nimmt am Sonntag beim Turnier in Duisburg die Ehrung der MSV-Ikone Bernard Dietz vor. Ticketaktion für Kinder.

Diese Ehrung soll beim Turnier um den „Schauinsland-Reisen-Cup der Traditionen“ beim MSV Duisburg am Sonntag ein emotionaler Höhepunkt werden: MSV-Klub-Ikone Bernard Dietz (74) erhält den Sonderpreis „Guardian of Tradition Award“. Ein weiterer Großer wird diese Ehrung in der Arena vornehmen: Torwart-Legende Harald „Toni“ Schumacher. Am Traditionsturnier nehmen am Sonntag der MSV Duisburg, Borussia Mönchengladbach und Athletic Bilbao teil.

Bernard Dietz (links) freute sich 1988 bei seinem Abschiedsspiel auch über Toni Schumacher und Manfred Kaltz (rechts). Foto: imago sportfotodienst / imago/Kicker/Eissner

MSV Duisburg: Dietz-Ehrung längst überfällig

Den Sonderpreis im Rahmen des Turniers erhält traditionell ein Mann – Frauen kamen bislang noch nicht zum Zug – der sich um den Fußball und die Tradition im besonderen Maße verdient gemacht hat. Da dürften sich alle Fans des MSV Duisburg einig sein: Diese Ehrung ist für Bernard Dietz längst überfällig. Die Auszeichnung wird nun ein Mann vornehmen, der beim größten Erfolg, den Ennatz Dietz als Spieler feiern durfte, maßgeblich beteiligt war. Beim Gewinn des Europameistertitels der deutschen Nationalmannschaft 1980 in Rom hütete Schumacher das Tor der deutschen Mannschaft.

Der Kontakt zwischen Dietz und Schumacher ist nie abgerissen. Natürlich war der Torhüter auch beim offiziellen Abschiedsspiel von Bernard Dietz im Mai 1988 im Wedaustadion mit von der Partie gewesen.

MSV Duisburg eröffnet das Turnier gegen Gladbach

Die heutigen Jugendkicker kennen diese Geschichte nur aus Erzählungen oder durch Bildmaterial in den bewegten Medien. Der MSV und Schauinsland-Reisen bietet 1902 Kindern aus Jugendmannschaften Jugendmannschaften aus der Umgebung und des gesamten Niederrheins von den Bambini bis zur C-Jugend kostenlose Eintrittskarten an. Die Vereine können für Teams ab acht Spielern bis zum Donnerstag, 14. Juli, 18 Uhr, eine E-Mail an bernhard.hirschfeld@msv-duisburg.de senden. Zudem gibt es dann zwei weitere kostenlose Betreuer-Tickets.

Die Stadiontore sind am Sonntag ab 14.30 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr rollt dann über jeweils 45 Minuten der Ball. Die Spiele: 16 Uhr: Borussia Mönchengladbach – MSV Duisburg; 17 Uhr: Athletic Bilbao – Borussia Mönchengladbach; 18 Uhr MSV Duisburg – Athletic Bilbao.

